Кропива попросив у суді поїздку на Житомирщину, щоб поспілкуватися з тіткою дружини

Кропива уточнив, що жодного стосунку до справи тітка його дружини не має.

Під час засідання суд уточнив, яке відношення жінка має до кримінального провадження

Сергій Кропива попросив суд дозволити йому поспілкуватися з тіткою дружини, яка проживає у Звягелі на Житомирщині. Про це стало відомо під час судового засідання, повідомляє «Главком».

Суд уточнив у Кропиви, які саме близькі стосунки він має з цією людиною та яке відношення вона має до кримінального провадження. Кропива відповів, що жодного стосунку до справи тітка його дружини не має.

Водночас він пояснив, що хотів би отримати дозвіл на поїздку до Звягеля, щоб поспілкуватися з нею. За словами Кропиви, якщо прокурори не заперечуватимуть проти такої поїздки, він хотів би, щоб це було чітко визначено і не допускало подвійного трактування.

Водночас під час суду обговорювали майновий стан Кропиви та його родини. Раніше ЗМІ повідомляли про майно, яке пов'язують із його родичами, загальною вартістю близько $1 млн.

Йдеться про нерухомість та інші активи, інформацію про які журналісти знаходили у відкритих реєстрах. Водночас сам факт оформлення майна на родичів не свідчить про те, що воно належить Кропиві або було придбане за його кошти.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Раніше, у серпні, правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.