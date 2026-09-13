Прем’єр відповів, чи втратить Україна гроші ЄС через корупційні скандали
Корецький заявив, що Україна має демонструвати практичні кроки на шляху до ЄС та забезпечувати відповідальність за корупційні порушення
Корупційні скандали в Україні не змінюють налаштованості уряду продовжувати євроінтеграційний курс, а на виявлені порушення має бути відповідна реакція правоохоронних та антикорупційних органів. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».
Прем’єра запитали про перспективи фінансової підтримки з боку Європейського Союзу на тлі корупційних скандалів в Україні. Зокрема, йшлося про програму Ukraine Support Loan та подальші потреби України у фінансуванні.
Корецький визнав, що корупційні скандали є проблемою, однак наголосив на необхідності належної реакції державних інституцій. «Корупційні скандали, які мали місце, – це факт. Ми їх бачили. Остання подія, яка була з певними працівниками Генеральної прокуратури, безумовно, неприпустима», – зазначив прем’єр.
За словами глави уряду, відповідальність у таких випадках має бути не лише кримінальною, а й інституційною. «Є відповідальність інституційна, окрім кримінальної. Генеральний прокурор написав заяву на звільнення, а далі правоохоронні органи, антикорупційні органи будуть впроваджувати свою роботу», – сказав Корецький.
Водночас прем’єр запевнив, що уряд залишається відданим євроінтеграційному курсу України. «Можу сказати від себе особисто: я повністю за наш євроінтеграційний шлях. Уряд налаштований так само», – наголосив він.
Корецький зазначив, що Україна має доводити свою прихильність до європейської інтеграції конкретними діями. «Ми точно показали – і я показав на двох своїх попередніх місцях роботи – практичними діями, а не словами. Відповідно, є і настрій, і бажання всього уряду продовжувати робити практичні кроки на цьому шляху і на цій посаді», – заявив прем’єр.
Як відомо, у листопаді 2025 року НАБУ і САП провели операцію «Мідас», викривши, за версією слідства, масштабну корупційну схему в енергетичному секторі. У межах розслідування були оприлюднені так звані «плівки Міндіча». 19 серпня 2026 року антикорупційні органи повідомили про операцію «Форест Гамп», пов’язану, зокрема, з легалізацією коштів у справі «Мідас», а також про пов’язану справу «Феміда». 5 вересня 2026 року НАБУ і САП оголосили про операцію «Карфаген» щодо ймовірної злочинної організації в Офісі генерального прокурора. За версією слідства, її учасники отримували хабарі за кришування шахрайських колцентрів.
Коментарі — 0