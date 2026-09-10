Кремль прокоментував інцидент із російським дроном біля літака Зеленського

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що літак Зеленського ледь не був уражений дроном

Пєсков заявив, що загроза для борту українського президента нібито була «ефемерною»

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про інцидент із дроном поблизу літака президента України Володимира Зеленського в Молдові. Він заявив, що загроза для борту нібито була вигаданою. Про це він заявив в коментарі російським ЗМІ, пише «Главком».

За словами Пєскова, «загроза» літаку Зеленського була «ефемерною», а насправді життю президента України нічого не загрожувало. «Вона була ефемерною, цієї загрози не існувало. Це вже визнали самі українці», – заявив речник Кремля.

Напередодні стало відомо, що виліт літака Зеленського з Кишинева до Норвегії затримали через появу російського безпілотника в повітряному просторі Молдови. Молдовська влада тимчасово закрила повітряний простір, а роботу аеропорту призупинили.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що літак Зеленського ледь не був уражений дроном під час підготовки до вильоту з Молдови. За його словами, це сталося безпосередньо перед вильотом українського президента.

Молдовські чиновники підтвердили, що російські безпілотники порушили повітряний простір країни. Один із них упав на території Молдови, спричинивши пожежу, а інший продовжив рух у напрямку Румунії.

Напередодні, 8 вересня, один із російських безпілотників типу Shahed пролетів через повітряний простір Молдови та залишив територію країни у напрямку Румунії. Міністерство оборони Молдови повідомляло, що дрон перебував у повітряному просторі країни близько 17 хвилин.

Реактивний безпілотник, який, імовірно, належав Росії, пролетів над Кишиневом у районі міжнародного аеропорту. За даними видання, через появу безпілотника кілька цивільних літаків не змогли здійснити посадку в аеропорту Кишинева.