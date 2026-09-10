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Кремль прокоментував інцидент із російським дроном біля літака Зеленського

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль прокоментував інцидент із російським дроном біля літака Зеленського
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що літак Зеленського ледь не був уражений дроном
фото: aviamuseum.ua, Генштаб ЗСУ

Пєсков заявив, що загроза для борту українського президента нібито була «ефемерною»

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про інцидент із дроном поблизу літака президента України Володимира Зеленського в Молдові. Він заявив, що загроза для борту нібито була вигаданою. Про це він заявив в коментарі російським ЗМІ, пише «Главком».

За словами Пєскова, «загроза» літаку Зеленського була «ефемерною», а насправді життю президента України нічого не загрожувало. «Вона була ефемерною, цієї загрози не існувало. Це вже визнали самі українці», – заявив речник Кремля.

Напередодні стало відомо, що виліт літака Зеленського з Кишинева до Норвегії затримали через появу російського безпілотника в повітряному просторі Молдови. Молдовська влада тимчасово закрила повітряний простір, а роботу аеропорту призупинили.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що літак Зеленського ледь не був уражений дроном під час підготовки до вильоту з Молдови. За його словами, це сталося безпосередньо перед вильотом українського президента.

Молдовські чиновники підтвердили, що російські безпілотники порушили повітряний простір країни. Один із них упав на території Молдови, спричинивши пожежу, а інший продовжив рух у напрямку Румунії.

Напередодні, 8 вересня, один із російських безпілотників типу Shahed пролетів через повітряний простір Молдови та залишив територію країни у напрямку Румунії. Міністерство оборони Молдови повідомляло, що дрон перебував у повітряному просторі країни близько 17 хвилин.

Реактивний безпілотник, який, імовірно, належав Росії, пролетів над Кишиневом у районі міжнародного аеропорту. За даними видання, через появу безпілотника кілька цивільних літаків не змогли здійснити посадку в аеропорту Кишинева.

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Теги: Володимир Зеленський Дмитро Пєсков Молдова дрон

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