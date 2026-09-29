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Макрон відреагував на удар РФ по Національній академії наук України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Макрон відреагував на удар РФ по Національній академії наук України
28 вересня російський безпілотник атакував будівлю Національної академії наук України
фото: glavcom.ua

Лідер Франції: Франція та Європа будуть стояти пліч-о-пліч з українським народом

Президент Франції Еммануель Макрон засудив російський удар по Національній академії наук України в Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Режим Володимира Путіна завдав удару по найбільшій науковій установі України – Національній академії наук України. Ці удари є ще одним прикладом ворожої зневаги російського режиму до науки та істини. Вони додаються до варварства щоденних ударів, які переслідують українських цивільних громадян», – йдеться у повідомленні.

Макрон висловив співчуття жертвам удару та їхнім родинам.

«Франція та Європа будуть стояти пліч-о-пліч з українським народом, який мужньо чинить опір, стільки, скільки буде потрібно», – наголосив лідер Франції.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, було зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. 

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. ДСНС повідомила, що кількість жертв внаслідок удару по НАН України збільшилась до двох. Під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили тіло людини.

До слова, президентка Молдови Мая Санду рішуче засудила нові російські повітряні удари по містах і громадах України, які призвели до загибелі мирних жителів та поранення десятків людей.

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Теги: війна Еммануель Макрон

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