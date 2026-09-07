Трамп запланував розмови з Путіним і Зеленським

Перед двома дзвінками президент США заслухає Віткоффа і Кушнера, однак першим після їхньої доповіді має поговорити з російським диктатором

Президент США Дональд Трамп планує 7 вересня провести телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Перед цим американський лідер має отримати інформацію про результати останніх переговорів у Москві та Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv Independent.

За словами неназваного американського чиновника, спочатку Трамп проконсультується зі своїми представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Вони мають поінформувати президента США про результати останнього раунду дипломатичних контактів щодо завершення російсько-української війни.

Після цього Трамп планує зателефонувати Путіну. Уже після розмови з російським диктатором американський президент має поговорити із Зеленським. За попередньою інформацією, обидва дзвінки відбудуться 7 вересня.

Напередодні Віткофф і Кушнер завершили серію переговорів у Москві та Києві. 5 вересня американські представники понад три години спілкувалися з Путіним у російській столиці. Наступного дня вони вперше відвідали Київ та провели переговори із Зеленським.

Нагадаємо, під час візиту Віткоффа і Кушнера до Києва відбулося кілька раундів переговорів. До однієї із зустрічей долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед тем обговорення були територіальні питання, гарантії безпеки, економічні домовленості та підтримка України напередодні зими.

Також сторони обговорили можливість нових переговорних форматів. Зеленський заявив, що Україна, США та європейські партнери домовилися про наступну зустріч, однак її місце поки не визначене. Американські представники, своєю чергою, висловили сподівання на відновлення прямих переговорів між Україною та Росією.