Чеська розвідка назвала сценарії можливих дій Росії проти НАТО

Міхал Куделка: Москва розглядає обмежене вторгнення, провокації та кампанію впливу

Росія може посилити дії проти країн НАТО, зокрема вдатися до провокацій під чужим прапором, масштабної кампанії впливу або обмеженого вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделка заявив, що одним із можливих сценаріїв для Кремля може стати обмежене вторгнення на територію країни НАТО, яка межує з Росією. Серед інших варіантів він назвав провокації під чужим прапором та масштабну операцію з впливу на суспільство.

За словами Куделки, такий розвиток подій може відбутися протягом «місяців, а не років». Водночас чеський посадовець наголосив, що йдеться саме про можливий сценарій, а не про прогноз неминучого нападу, і додав, що багато людей працюють над тим, щоб цього не сталося.

Латвія закликає до обережних оцінок

Голова латвійської Державної служби безпеки (VDD) Нормундс Межвєтс заявив, що наразі немає ознак неминучого нападу на НАТО. Водночас він визнав, що є сигнали про підготовку Москви до активніших дій у Європі, хоча незрозуміло, чи йдеться про конкретні плани, чи про частину загальної стратегії залякування Заходу.

За словами Межвєтса, ще до 2022 року балтійські країни постійно попереджали західноєвропейських партнерів про загрозу з боку Росії, але тоді до цих застережень майже не дослухалися – лише після повномасштабного вторгнення партнери визнали, що балти й поляки мали рацію. Ні Межвєтс, ні Куделка не стали розкривати, якими саме розвідданими володіють їхні служби, і не прокоментували, чи був пов'язаний із попередженням Кремля недавній несподіваний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, під час якого він також відвідав Ригу.

У Балтії закликають не піддаватися паніці

В Естонії тим часом закликали не перебільшувати загрозу безпосереднього нападу. Генеральний секретар Міністерства закордонних справ країни Йонатан Всеевіов розкритикував «паніку в соцмережах» останніх днів.

«Якщо є підстави побоюватися нападу, будьте впевнені: ми про це повідомимо. А поки зберігайте спокій та підтримуйте Україну», – написав він у соцмережі X.

Туск і Макрон підтримали тривожні оцінки

Побоювання щодо можливих дій Росії посилилися після заяви прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска: за його словами, оцінки розвідки допускають застосування Росією дронів або ракет проти території країн НАТО протягом найближчих місяців. Москва, на думку Туска, може намагатися показати, що стаття 5 договору НАТО про колективну оборону є «більш теоретичною, ніж практичною».

Президент Франції Еммануель Макрон назвав попередження Туска «обґрунтованими й добре задокументованими» і 19 вересня скликав у Парижі термінову нараду партійних лідерів та кандидатів у президенти на виборах 2027 року, де серед іншого обговорили розвіддані про зростання загрози з боку Росії.

При цьому жоден із опитаних Guardian керівників спецслужб не навів конкретних даних, які б підтверджували підготовку Москвою безпосереднього нападу на країну НАТО, а латвійська сторона прямо заявила про відсутність ознак неминучої атаки.

Нагадаємо, останніми тижнями європейські країни повідомляли про нові випадки диверсій та підозрілої активності, яку пов'язують із Росією. Раніше «Главком» писав, що Росія націлилася на критичну інфраструктуру НАТО та вивчає важливі об'єкти й логістичні ланцюги країн Альянсу.