Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чеська розвідка назвала сценарії можливих дій Росії проти НАТО

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Чеська розвідка назвала сценарії можливих дій Росії проти НАТО
Останніми тижнями європейські країни повідомляли про нові випадки диверсій, які пов'язують із РФ
фото з відкритих джерел

Міхал Куделка: Москва розглядає обмежене вторгнення, провокації та кампанію впливу

Росія може посилити дії проти країн НАТО, зокрема вдатися до провокацій під чужим прапором, масштабної кампанії впливу або обмеженого вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделка заявив, що одним із можливих сценаріїв для Кремля може стати обмежене вторгнення на територію країни НАТО, яка межує з Росією. Серед інших варіантів він назвав провокації під чужим прапором та масштабну операцію з впливу на суспільство.

За словами Куделки, такий розвиток подій може відбутися протягом «місяців, а не років». Водночас чеський посадовець наголосив, що йдеться саме про можливий сценарій, а не про прогноз неминучого нападу, і додав, що багато людей працюють над тим, щоб цього не сталося.

Латвія закликає до обережних оцінок

Голова латвійської Державної служби безпеки (VDD) Нормундс Межвєтс заявив, що наразі немає ознак неминучого нападу на НАТО. Водночас він визнав, що є сигнали про підготовку Москви до активніших дій у Європі, хоча незрозуміло, чи йдеться про конкретні плани, чи про частину загальної стратегії залякування Заходу.

За словами Межвєтса, ще до 2022 року балтійські країни постійно попереджали західноєвропейських партнерів про загрозу з боку Росії, але тоді до цих застережень майже не дослухалися – лише після повномасштабного вторгнення партнери визнали, що балти й поляки мали рацію. Ні Межвєтс, ні Куделка не стали розкривати, якими саме розвідданими володіють їхні служби, і не прокоментували, чи був пов'язаний із попередженням Кремля недавній несподіваний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, під час якого він також відвідав Ригу.

У Балтії закликають не піддаватися паніці

В Естонії тим часом закликали не перебільшувати загрозу безпосереднього нападу. Генеральний секретар Міністерства закордонних справ країни Йонатан Всеевіов розкритикував «паніку в соцмережах» останніх днів.

«Якщо є підстави побоюватися нападу, будьте впевнені: ми про це повідомимо. А поки зберігайте спокій та підтримуйте Україну», – написав він у соцмережі X.

Туск і Макрон підтримали тривожні оцінки

Побоювання щодо можливих дій Росії посилилися після заяви прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска: за його словами, оцінки розвідки допускають застосування Росією дронів або ракет проти території країн НАТО протягом найближчих місяців. Москва, на думку Туска, може намагатися показати, що стаття 5 договору НАТО про колективну оборону є «більш теоретичною, ніж практичною».

Президент Франції Еммануель Макрон назвав попередження Туска «обґрунтованими й добре задокументованими» і 19 вересня скликав у Парижі термінову нараду партійних лідерів та кандидатів у президенти на виборах 2027 року, де серед іншого обговорили розвіддані про зростання загрози з боку Росії.

При цьому жоден із опитаних Guardian керівників спецслужб не навів конкретних даних, які б підтверджували підготовку Москвою безпосереднього нападу на країну НАТО, а латвійська сторона прямо заявила про відсутність ознак неминучої атаки.

Нагадаємо, останніми тижнями європейські країни повідомляли про нові випадки диверсій та підозрілої активності, яку пов'язують із Росією. Раніше «Главком» писав, що Росія націлилася на критичну інфраструктуру НАТО та вивчає важливі об'єкти й логістичні ланцюги країн Альянсу.

Читайте також:

Теги: ворог росіяни Еммануель Макрон росія Москва Чехія розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп та Джон Реткліфф, директор Центрального розвідувального управління
Директор ЦРУ у Москві: попередження Путіну чи спроба зупинити ескалацію?
26 серпня, 13:10
Напередодні Дня Незалежності президент поспілкувався із журналістами
Зеленський у тупику? Головні тези закритої зустрічі президента із журналістами
23 серпня, 15:55
Дослідники встановлюють імена загиблих за некрологами й фотографіями з цвинтарів
BBC порахувала загиблих військових РФ: з'явилися нові дані
21 серпня, 23:08
Ворог завдали комбінованого удару, застосувавши дрони та балістичні ракети
Росія атакувала дев'ять регіонів України. Зеленський показав наслідки (фото)
27 серпня, 10:08
Єкатеринбурзький комплекс є одним із великих логістичних об’єктів Wildberries за Уралом
Дрони атакували ключовий логістичний хаб Wildberries за Уралом
31 серпня, 10:19
Сибіга назвав удар РФ по штаб-квартирі СБУ серйозною ескалацією
Сибіга зробив заяву після удару Росії по будівлі СБУ
4 вересня, 17:07
Віктор Пінчук під час виступу на щорічній зустрічі YES-2026 у Києві
Конференція YES-2026. Мільярдер Пінчук пояснив, чому Путін так затято прагне захопити Україну
12 вересня, 21:00
Раніше Дональд Трамп заявив Axios, що не знає, хто такий Умар Кремльов, і ніколи про нього не чув
Трамп заявив, що його син поверне російському олігарху гроші за весілля
19 вересня, 04:26
Роберт Фіцо під час пресконференції у Братиславському замку, Словаччина, 10 вересня 2026 року
Європа «як ніколи близька» до масштабної війни: Фіцо зробив гучну заяву
Вчора, 15:58

Політика

Трамп розчарований політичними та юридичними невдачами – WSJ
Трамп розчарований політичними та юридичними невдачами – WSJ
Чеська розвідка назвала сценарії можливих дій Росії проти НАТО
Чеська розвідка назвала сценарії можливих дій Росії проти НАТО
Іран назвав умову для відкриття Ормузької протоки
Іран назвав умову для відкриття Ормузької протоки
Вибори в Росії: ЦВК оголосила перші результати
Вибори в Росії: ЦВК оголосила перші результати
Партія Мерца вперше не подолала бар’єр на виборах у Німеччині
Партія Мерца вперше не подолала бар’єр на виборах у Німеччині
Туреччина оцінила шанси на нові домовленості України та Росії
Туреччина оцінила шанси на нові домовленості України та Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
195K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
143K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua