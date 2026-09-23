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Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
Представник Кремля заявив, що Зеленський нібито знає, «які рішення потрібно прийняти», щоб зустріч із Путіним відбулася
фото: Офіс президента України, росЗМІ

Пєсков заявив, що український президент може приїхати до Москви для зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Кремль заявив, що в такому разі українському президенту нібито гарантують безпеку. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За словами Пєскова, позиція Москви щодо можливої зустрічі Путіна та Зеленського залишається незмінною. Він заявив, що Зеленський «якщо хоче, може приїхати до Москви», а необхідні «гарантії безпеки» йому будуть надані.

Водночас представник Кремля заявив, що Зеленський нібито знає, «які рішення потрібно прийняти», щоб зустріч із Путіним відбулася. Конкретно, про які рішення йдеться, Пєсков не уточнив.

Він також заявив, що Москва не вважає доцільним проводити зустріч президентів до завершення роботи на експертному рівні. За словами Пєскова, передчасна зустріч лідерів нібито стане «марною тратою часу».

При цьому раніше Пєсков заявив, що наразі Кремль не бачить передумов для виходу на мирний трек переговорів щодо України. Водночас він стверджував, що країна-агресор зберігає відкритість до мирних переговорів.

Також варто нагадати, що Зеленський напередодні заявив, що Україна готова припинити бойові дії без попередніх умов і перейти до переговорів із Росією. Президент наголосив, що після припинення вогню сторони можуть перейти до дипломатичного процесу. «Якщо росіяни готові до припинення вогню – так, без умов, просто припинення вогню і переговори», – заявив Зеленський.

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Теги: росія війна путін Володимир Зеленський Україна переговори Дмитро Пєсков

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