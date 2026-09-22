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Зеленський обговорив із Трампом виробництво ракет для Patriot в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський обговорив із Трампом виробництво ракет для Patriot в Україні
Зеленський: І Сполучені Штати, і Україна хочуть, щоб ця безглузда російська війна завершилася до зими
фото: Офіс президента

Зеленський: «Наші команди продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Дональдом Трампом під час Генеральної асамблеї ООН. За словами українського лідера, переговори були позитивними та продуктивними, а обидві країни прагнуть завершення війни до зими. Про це пише «Главком».

«Провів позитивну й продуктивну зустріч із Президентом Трампом під час Генасамблеї ООН. І Сполучені Штати, і Україна хочуть, щоб ця безглузда російська війна завершилася до зими. Ми обговорили можливі деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії», – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі сторони також порушили питання посилення українського протиповітряного захисту перед зимовим періодом.

«Я вдячний за те, що паралельно з цим наші команди продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні. Саме це допоможе захищати життя, якщо Росія відкине переговори й надалі робитиме ставку на терор балістикою проти наших людей цієї зими і надалі. Також обговорили інші двосторонні та багатосторонні питання, зокрема зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Дякую Президенту Трампу, його команді та всьому Американському народові за підтримку», – написав Президент України.

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах. 

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot. 

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США. 

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.

Теги: Володимир Зеленський Україна переговори Дональд Трамп США Patriot

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