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Умєров повідомив хороші новини для військових, які здобувають вищу освіту

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Умєров повідомив хороші новини для військових, які здобувають вищу освіту
Кабінет Міністрів уже підтримав зміни. Найближчим часом проєкт буде поданий на підпис президенту України
фото: Генштаб ЗСУ, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс»

Міністерство розробило зміни, які дають змогу контрактникам та призовникам віком від 18 до 24 років навчатися в закладах вищої освіти

Українські військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту без відриву від служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.

Міністерство розробило зміни до Положення про проходження військової служби, які дають змогу контрактникам та призовникам віком від 18 до 24 років навчатися в закладах вищої освіти.

Кабінет Міністрів уже підтримав зміни. Найближчим часом проєкт буде поданий на підпис президенту України.

Для продовження навчання у виші необхідно буде отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині.

«Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом «Контракт 18-24». Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар’єри – як у війську, так і в цивільному житті», – заявив Умєров.

Нагадаємо, через додаток «Резерв+» вже подано десятки тисяч заявок щодо укладання річного контракту для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років. У Міноборони випустили детальне роз`яснення щодо етапів розгляду заявки та підготовки до проходження служби.

До слова, перші військовослужбовці за контрактом «18-24» склали присягу. Вони служитимуть у 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс».

Також підготовка чоловіків, які долучилися на військову службу за контрактом «18-24», відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої складає до трьох місяців. 

Як відомо, добровольцям необхідно пройти військово-медичну комісію (ВЛК), при цьому вони мають пріоритет у черзі на огляд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України. У Міноборони розповіли деталі процедури медичного огляду для молоді, яка прагне вступити до лав Збройних сил.

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Теги: навчання Рустем Умєров військові ЗСУ освіта

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