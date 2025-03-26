ЗСУ біля Курщини знайшли крісло митрополита Шептицького, яке викрав росіянин у 1980-х

Під час визволення окупованих територій Харківщини і Сумщини поблизу Курської області РФ військові знайшли старовинне крісло у реставратора

До Львова повернули крісло митрополита Андрея Шептицького, яке в 1980-х роках викрали священники РПЦ. Про це повідомила пресслужба Львівської архиєпархії УГКЦ, передає «Главком».

«26 березня відбулася унікальна історична подія – до Архикатедрального Собору святого Юрія у Львові повернули реліквію, яку багато років вважали втраченою, – крісло Митрополита Андрея. Його вдалося віднайти і повернути завдяки зусиллям наших військових і духовенства», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час визволення окупованих територій Харківщини і Сумщини поблизу Курської області РФ військові знайшли старовинне крісло у реставратора, який розповів його історію. Виявилося, що в 1980-х роках митрополит Російської православної церкви Никодим Руснак незаконно вивіз цю реліквію зі Львова. У 1983 році він став архієпископом, а з 1985 по 1989 рік – митрополитом Львівським. Перед від’їздом він вивіз багато речей, серед яких і це крісло.

Старший пастор протестантської громади «Гетсиманія» Валерій Марченко розповів, що повернути реліквії вдалося, зокрема й завдяки зусиллям капелана Юрія, який служив у Третьому інтернаціональному легіоні.

«Разом із побратимами він допоміг повернути крісло митрополита Андрея Шептицького. Слід підкреслити, що капелан Юрій п’ять років тому виїхав до Барселони, але з початком повномасштабного вторгнення Росії повернувся в Україну та став до лав захисників. Він брав участь у боях на Харківщині, Сумщині, у Курській області РФ. Нещодавно капелан отримав поранення і проходить лікування в Барселоні, проте зв’язок із побратимами він не втрачає», – повідомив Марченко.

Митрополит і архієпископ Львівський Ігор підтвердив автентичність знахідки та її зв’язок із митрополитом Андреєм Шептицьким. Крісло потребує реставрації та відновлення втрачених деталей. Попередньо його планують передати до Музею митрополита Андрея Шептицького.

Андрей Шептицький (1865–1944) – український церковний діяч, митрополит Української греко-католицької церкви (1901–1944). Відомий як духовний лідер, меценат і просвітник. Підтримував освіту, культуру та соціальне служіння. Під час Другої світової війни допомагав переслідуваним, зокрема рятував євреїв. Був активним борцем за єдність українського народу та розвиток церкви. Андрей Шептицький помер 1 листопада 1944 року у Львові. На той час місто вже було зайняте радянськими військами. Перед смертю він закликав вірян залишатися вірними вірі та церкві, попри складні політичні обставини. Його наступником став Йосип Сліпий. Похований у крипті собору Святого Юра у Львові. Радянська влада після його смерті почала активне переслідування Української греко-католицької церкви, що зрештою призвело до її заборони в 1946 році.

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