Уночі Курськ атакували безпілотники (відео)

Міноборони РФ повідомляє, що за минулу ніч засобами ППО нібито знищено і перехвалено 93 БпЛА у трьох регіонах

У ніч проти 2 квітня безпілотники атакували російський Курськ. Внаслідок падіння уламків БпЛА постраждав багатоквартирний будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виконувача обов'язків губернатора Олександра Хінштейна.

За його словами, уламки збитого БпЛА та його двигун впали на дах будинку. Ніхто не постраждав. У зв'язку із загрозою можливих вибухів влада вирішила відселити 60 мешканців під'їзду на час роботи піротехніків.

Як повідомляє міноборони РФ, за минулу ніч засобами ППО нібито знищено і перехвалено 93 БпЛА:

87 – над територією Курської області,

чотири – над територією Ростовської області,

два – над територією Білгородської області.

Нагадаємо, що у Таганрозі Ростовської області вночі прогриміла серія вибухів. Місцеві повідомляли, що на житлові будинки впали уламки безпілотників. Зайнялись пожежі.