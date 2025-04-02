Уночі Курськ атакували безпілотники (відео)
Міноборони РФ повідомляє, що за минулу ніч засобами ППО нібито знищено і перехвалено 93 БпЛА у трьох регіонах
У ніч проти 2 квітня безпілотники атакували російський Курськ. Внаслідок падіння уламків БпЛА постраждав багатоквартирний будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виконувача обов'язків губернатора Олександра Хінштейна.
За його словами, уламки збитого БпЛА та його двигун впали на дах будинку. Ніхто не постраждав. У зв'язку із загрозою можливих вибухів влада вирішила відселити 60 мешканців під'їзду на час роботи піротехніків.
💥У Курську вночі було гучно. До міста завітали БпЛА pic.twitter.com/0lxocoTfV6— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 2, 2025
Як повідомляє міноборони РФ, за минулу ніч засобами ППО нібито знищено і перехвалено 93 БпЛА:
- 87 – над територією Курської області,
- чотири – над територією Ростовської області,
- два – над територією Білгородської області.
Нагадаємо, що у Таганрозі Ростовської області вночі прогриміла серія вибухів. Місцеві повідомляли, що на житлові будинки впали уламки безпілотників. Зайнялись пожежі.
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