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Уночі Курськ атакували безпілотники (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уночі Курськ атакували безпілотники (відео)
У Курську лунали вибухи
фото: скріншот з відео

Міноборони РФ повідомляє, що за минулу ніч засобами ППО нібито знищено і перехвалено 93 БпЛА у трьох регіонах

У ніч проти 2 квітня безпілотники атакували російський Курськ. Внаслідок падіння уламків БпЛА постраждав багатоквартирний будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виконувача обов'язків губернатора Олександра Хінштейна.

За його словами, уламки збитого БпЛА та його двигун впали на дах будинку. Ніхто не постраждав. У зв'язку із загрозою можливих вибухів влада вирішила відселити 60 мешканців під'їзду на час роботи піротехніків.

Як повідомляє міноборони РФ, за минулу ніч засобами ППО нібито знищено і перехвалено 93 БпЛА:

  • 87 – над територією Курської області,
  • чотири – над територією Ростовської області,
  • два – над територією Білгородської області.

Нагадаємо, що у Таганрозі Ростовської області вночі прогриміла серія вибухів. Місцеві повідомляли, що на житлові будинки впали уламки безпілотників. Зайнялись пожежі.

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Теги: вибух росія Курщина

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