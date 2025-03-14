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Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Ганула

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Ганула
Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві Ганула
колаж: glavcom.ua

«Десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство активіста в Одесі Демʼяна Ганула. Про це повідомляє Главком із посиланням на офіційні сторінки президента.

За його словами, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко щойно доповів про затримання в Одесі підозрюваного у вбивстві Демʼяна Ганула.

«Десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння», - заявив президент.

Зеленський доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко взяв розслідування вбивства Ганула під особистий контроль.  

Дем’ян Ганул – одеський громадський активіст та волонтер, відомий своєю патріотичною діяльністю та підтримкою українських військових. Він активно допомагав Збройним силам України, займаючись волонтерською діяльністю, зокрема забезпеченням військових необхідними ресурсами.

На активіста не вперше скоювала напади. У травні 2023 року на Ганула було скоєно напад в Одесі. За його словами, троє чоловіків у військовій формі запросили його на зустріч під приводом обговорення волонтерської допомоги, але під час зустрічі вони напали на нього. Ганул зміг вирватися та викликати поліцію. Активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

Також повідомлялося, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко взяв розслідування вбивства Ганула під особистий контроль. Згодом стало відомо, що підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула затримано.

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Теги: вбивство прокурор Володимир Зеленський розслідування президент погрози

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