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Гранатометник, який у Києві обчистив магазин «Алло», сідає в тюрму

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Гранатометник, який у Києві обчистив магазин «Алло», сідає в тюрму
Крадій виніс два ноутбуки загальною вартістю 30,8 тис. грн
фото з відкритих джерел

Під час вчинення злочину обвинувачений мав незняту судимість

Гранатометник піхотного відділення отримав п’ять років і один місяць позбавлення волі за крадіжку під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, вранці 19 жовтня минулого року обвинувачений цеглиною розбив вітрину магазину «Алло», що у центрі столиці на вулиці Хрещатик, 21. Звідти виніс два ноутбуки загальною вартістю 30,8 тис. грн.

У суді військовий щиро розкаявся, визнав провину і просив суворо не карати.

Натомість Феміда наголосила: обвинувачений вчинив тяжкий злочин. Більше того, на момент злочину військовий мав незняту судимість. Як з’ясувалося, 3 січня 2024 року він обікрав кіоск у Дніпрі, поцупивши 23 пачки цигарок. Тоді суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років тюрми, але замінив на три роки іспитового терміну.

З вересня 2023 року обвинувачений проходить службу у лавах ЗСУ. У мирний час чоловік мав проблеми із законом: починаючи з 2010 року, п’ять разів був засуджений за грабежі, крадіжку і незаконне зберігання зброї.

У свіжому вироку сказано, що військовий повинен сплатити 5 тис. грн за проведення експертиз. До набрання чинності вироку обвинувачений сидітиме під вартою.

Як повідомляв «Главком», у Києві правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка, який обікрав військового на станції метрополітену. Зловмисник скористався моментом та поцупив у воїна вартісну річ. 

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Теги: Київ суд війна військові злочин вирок

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