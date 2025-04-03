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Зеленський відвідав школу на Чернігівщині, де росіяни тримали місцевих під час окупації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський відвідав школу на Чернігівщині, де росіяни тримали місцевих під час окупації
Сьогодні президент приїхав у Ягідне
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: Приїхав підтримати людей у Ягідному та збереження памʼяті про те, що відбулося тут під час російської окупації

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Ягідне, що на Чернігівщині. Він відвідав школу, у якій окупанти тримали майже місяць усіх жителів села. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави України.

«Сьогодні на Чернігівщині. Приїхав підтримати людей у Ягідному та збереження памʼяті про те, що відбулося тут під час російської окупації», – зауважив президент.

Зокрема, президент відвідав школу, у якій росіяни тримали майже місяць усіх жителів села: «Це був один із найбільш цинічних російських злочинів цієї війни, злочин саме проти людей і всього людського й людяного».

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Зеленський приїхав у Ягідне
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський наголосив, що зараз у Ягідному вже багато відбудовано, відновлено.

«Працюють і над меморіалізацією того, через що, на жаль, людям довелося пройти. Ніхто з нас і ніколи не забуде й не пробачить Росії те, що вона зробила», – додав Зеленський.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпра відвідав медичний заклад, де бійці ЗСУ проходять лікування після поранень. Глава держави ознайомився з роботою реанімації, відділень анестезіології та політравми. Президента поінформували про особливості функціонування лікарні в час повномасштабної війни, оснащення новітнім обладнанням, а також про відновлення закладу після обстрілів.

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Теги: війна Чернігівщина Володимир Зеленський

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