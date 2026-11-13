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Кремль відповів на повідомлення про вимогу виходу Фінляндії з НАТО

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль відповів на повідомлення про вимогу виходу Фінляндії з НАТО
Моква нібито вимагала поступок від НАТО на переговорах зі спецпредставниками Трампа
фото: кадр з відео

Дмитро Пєсков заперечив, що Москва висувала такі умови під час переговорів щодо України

Росія не висувала вимог щодо виходу Фінляндії чи будь-якої іншої країни зі складу НАТО під час переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком».

Журналісти запитали представника російського диктатора Володимира Путіна, чи справді Москва вимагала виходу окремих держав із Північноатлантичного альянсу.

«Ні, про це точно не йшлося», – відповів Пєсков.

Заява пролунала після публікації німецького видання Bild, яке повідомило про нібито російські пропозиції щодо врегулювання війни. За даними журналістів, Москва начебто готова вивести війська з невизнаного Придністров’я та забрати ядерну зброю з Білорусі в обмін на вихід Фінляндії з НАТО.

Серед інших пунктів, які, за інформацією видання, обговорювалися в неофіційних переговорних колах, – відмова Альянсу від розміщення військових баз у країнах Балтії. Водночас офіційного підтвердження того, що ці пропозиції були погоджені російським керівництвом, немає.

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Теги: Дмитро Пєсков війна переговори НАТО Фінляндія росія

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