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Велика Британія різко відповіла Віткоффу, який назвав Путіна гуманістом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Велика Британія різко відповіла Віткоффу, який назвав Путіна гуманістом
Віткофф провів переговори з Путіним 21 жовтня
фото: Getty Images

Речниця прем'єра Британії наголосила, що Путін вбив тисячі людей

Велика Британія виступила проти заяви спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна гуманістом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Ми, безумовно, не визнаємо таку характеристику. Президент Путін вбив тисячі людей – як невинних українців, так і власних росіян, яких він відправив на смерть на лінію фронту. Він позбавляє дітей і людей похилого віку тепла та опалення, а також систематично завдає ударів по критично важливій національній інфраструктурі», – заявила речниця прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема Кет Сіммонс, відповідаючи на запитання щодо висловлювань Віткоффа.

Нагадаємо, 21 жовтня, відбулися переговори Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом в Санкт-Петербурзі.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом оголосив про звільнення американського громадянина Стівена Габбарда. Чоловіка, який раніше проживав в українському Ізюмі, російські військові захопили після початку повномасштабного вторгнення.

У відповідь Стів Віткофф назвав російського диктатора гуманістом. Американський посадовець висловив йому повагу та подякував за звільнення громадянина США.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс захистив спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна гуманістом.

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Теги: війна путін Велика Британія Стів Віткофф

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