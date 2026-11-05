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Президент зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI
Зеленський відзвітував про зустріч із королем Іспанії
фото: скриншот з відео

Зеленський розповів королю про наслідки щоденних російських ударів по Україні

Сьогодні, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Іспанії Феліпе VI. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Під час зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI висловив співчуття його величності та всьому іспанському народу у зв’язку із зіткненням потягів у Толедо. Співчуваємо всім, кого торкнулася ця трагедія», – наголосив президент.

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Зокрема, Зеленський під час зустрічі розповів про наслідки щоденних російських ударів по Україні. «Зараз ми активно працюємо з партнерами, щоб посилити нашу ППО та краще захистити людей. Розраховуємо на підтримку Іспанії в цьому питанні. Дякую Іспанії за всю допомогу нашим людям. Окрема вдячність його величності за особисту підтримку. Це дуже важливо для нашого народу», – додав він.

Нагадаємо, 4 листопада «Главком» повідомляв про прибуття Зеленського до Іспанії. Президент назвав пріоритетами візиту посилення української протиповітряної оборони, захист населення та розвиток спільного оборонного виробництва.

До слова, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді. Сторони обговорили підтримку української енергетики, захист населення та можливості спільного виробництва зброї. 

Також Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою можливу допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Євроради Антоніу Коштою.

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Теги: Іспанія Володимир Зеленський король

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