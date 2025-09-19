19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 19 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

19 вересня у світі відзначають Міжнародний день пірата. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія та Доримедонта.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 вересня 2025 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день пірата

Це неофіційне, але популярне свято було засноване у 1995 році американцями Джоном Бауром і Марком Саммерсом. Ідея полягає в тому, щоб 19 вересня розмовляти, як пірат, і додавати у повсякденне життя трохи жартівливої екзотики. Свято набуло популярності після того, як один із засновників надіслав листа відомому американському журналісту та гумористу Дейву Баррі.

День підвищення обізнаності про розшарування аорти

Всесвітній день обізнаності про розшарування аорти, серйозний стан, який може призвести до летальних наслідків. Цей день присвячений підвищенню обізнаності громадськості про симптоми, фактори ризику та важливість негайного лікування цього небезпечного стану.

Розшарування аорти виникає, коли внутрішній шар аорти, головної артерії, що переносить кров від серця, розривається. Це призводить до того, що кров потрапляє між шарами стінки аорти, що може призвести до її розриву або серйозного пошкодження.

День народження смайла

Цього дня святкується створення першого смайлика, який був запропонований професором Університету Карнегі-Меллона Скоттом Фалманом 19 вересня 1982 року. Він запропонував використовувати послідовність символів для позначення усміхненого обличчя в текстових повідомленнях.

Смайлики стали важливою частиною електронного спілкування, допомагаючи передавати емоції та настрій у тексті. Сьогодні існує безліч різних смайликів та емодзі, які використовуються для вираження різних емоцій та ідей.

Релігійні свята та їхня історія

День святих мучеників Трохима, Савватія та Доримедонта

19 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія та Доримедонта, які постраждали за свою віру в IV столітті за часів правління імператора Діоклетіана.

Згідно з переказами, Трохим та Савватій були двома друзями-християнами, які відмовилися брати участь у язичницькому святі. Їх схопили та піддали жорстоким тортурам, а потім кинули до в’язниці. Трохим помер від мук, а Савватій був обезголовлений.

Пізніше інший християнин, на ім’я Доримедонт, таємно поховав тіла мучеників. Коли про це дізналися, його також схопили. Незважаючи на катування, він не відмовився від Христа. Зрештою, Доримедонта теж стратили. За свою мужність і відданість вірі всі троє були зараховані до лику святих.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо цього дня йде дощ – осінь буде теплою.

Якщо почули грім – до теплої осені, але холодної зими.

Якщо багато горобини – буде морозно.

Якщо птахи низько літають – до негоди.

Якщо на вулиці багато павутиння – до теплої осені.

Історичні події

1356 рік – під час Столітньої війни англійці на чолі з принцом Уельським Едвардом розбивають французів в битві при Пуатьє і беруть в полон французького короля Іоана II Доброго;

1618 рік – початок облоги Пльзеня;

1559 рік – біля берегів Флориди тонуть п'ять іспанських кораблів, близько 600 людей гине;

1648 рік – у Квебеці Жак Бойдон відкриває першу в Канаді таверну;

1654 рік – у Квебеці реєструють перший в Канаді шлюб;

1777 рік – у першій битві при Саратозі британська армія зазнає поразки від американських військ;

1783 рік – французькі брати Монгольф'є, у присутності короля Людовика XVI, запускає першу повітряну кулю з тваринами на борту (вівця, півень і качка);

1841 рік – будують першу міжнародну залізницю (Страсбург-Базель);

1864 рік – у США отримано патент на відкидні сидіння в автомобілях;

1888 рік – у бельгійському курорті Спа відбувається перший в історії конкурс краси, його переможницею стала 18-літня креолка з Гваделупи Берта Сукаре;

1891 рік – до Канади (Монреаль) прибувають перші українські поселенці;

1941 рік – німецькі війська входять до Києва, залишеного червоноармійськими військами;

1945 рік – до Північної Кореї з сибірського табору повертається майбутній вождь Кім Ір Сен;

1982 рік – професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман пропонує використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса й дужки) як вияв емоції у спілкуванні в мережі.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Архип, Кирило, Михайло, Трохим, Федір.