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Президент Румунії здивував Зеленського курйозним вчинком зі шкарпетками (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Нікушор Дан вирішив підтягнути свої шкарпетки просто посеред зали
фото: кадр з відео

Нікушор Дан майже розсмішив Володимира Зеленського

На саміті «Карпатської вісімки» у Буковелі під час одного із заходів стався курйозний інцидент. Героєм відео, що завірусилося мережею, став президент Румунії Нікушор Дан. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис журналістки Галини Остаповець.

Так, коли посадовці та очільник держави дивилися на екран, Нікушор Дан вирішив поправити свої шкарпетки. Президент припідняв спочатку ліву ногу, закотив штани, підтягнувши шкарпетку, а потім повторив це з правою ногою.

У цей момент Нікушор Дан жодного разу не відвів очей від екрана. Однак від перегляду відволікся Володимир Зеленський, який сидів поруч із ним. Він помітив, як Нікушор Дан поправляє шкарпетки, та спостерігав за ним.

Врешті Зеленський відреагував на курйоз легкою посмішкою та подивився на Нікушора Дана, але той не помітив погляда президента та камери, яка його знімала, поки він поправляв шкарпетки.  

До слова, президент України Володимир Зеленський показався у компанії американського актора Шона Пенна та провів із ним неформальну розмову просто на підлозі під час заходу. Коли Шон Пенн опинився біля президента, стоячи на підлозі на одному коліні. Водночас Зеленський присів навпочіпки, аби поговорити з Пенном.

Також повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо став зіркою мережі через своє взуття. Політик прибув до Білого дому у черевиках, які виявилися йому завеликими, що стало темою для обговорень. Фото із взуттям Марко Рубіо розлетілися мережею. Зокрема, у соцмережі Х користувачі проявили креативність та створили різні меми про держсекретаря і його великі черевики. 

Нагадаємо, президент та перша леді України показалися разом на саміті «Карпатської вісімки» в Буковелі та замилували мережу обіймами. В обʼєктив фотографа Яна Доброносова потрапив момент, коли Володимир та Олена Зеленські чекали на гостей. На кадрах президентське подружжя проявило свої почуття. Пара спілкувалася, усміхаючись одне одному. 

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Теги: саміт Румунія Володимир Зеленський Карпати (гори) гумор Буковель Нікушор Дан

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