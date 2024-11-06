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Зеленський підписав закон про розширення повноважень Нацбанку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський підписав закон про розширення повноважень Нацбанку
Закон суттєво розширює повноваження Національного банку та спрощує надання платіжних послуг небанківськими установами
фото з відкритих джерел

Ухвалення закону стане ще одним із кроків для боротьби з «дропами»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення функцій Національного банку з державного регулювання ринків фінансових послуг. Про це йдеться у картці законопроєкту.

Закон суттєво розширює повноваження регулятора та спрощує надання платіжних послуг небанківськими установами. Зокрема, дозволяє фінансовим компаніям, ломбардам і кредитним спілкам надавати платіжні послуги на підставі їхньої основної ліцензії без отримання додаткової. При цьому НБУ отримує право встановлювати вимоги до регулятивного капіталу небанківських провайдерів платіжних послуг.

Документ також посилює відповідальність за порушення у сфері платіжних послуг. Максимальний розмір штрафу для надавачів платіжних послуг, включно з банками, зростає до 5% від суми операцій, проведених із порушеннями, замість нинішніх 170 тис. грн.

Крім того, закон розширює можливості НБУ щодо проведення перевірок. Відтепер регулятор зможе здійснювати їх не лише офлайн, а й в онлайн-режимі з обов'язковим наданням дистанційного доступу до необхідних документів та інформації.

Нагадаємо, 1 жовтня Національний банк тимчасово, на пів року, встановив ліміт для грошових переказів фізичних осіб із карти на карту (також відомі як P2P, C2С). Обмеження в 150 тис. грн на місяць діятиме пів року. Ліміт стосується лише вихідних переказів (на картки інших фізичних осіб), однак за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку.

Раніше Національний банк вперше опублікував дані про обсяги використання кредитових трансферів та прямих дебетів як платіжних інструментів з минулого року.

До слова, в Україні зʼявиться банк фінансової інклюзії (БФІ), який працюватиме за спеціальною обмеженою ліцензією.

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Теги: ЗСУ армія Генштаб військові навчання Олександр Сирський

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