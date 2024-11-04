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Британські фермери передали для ЗСУ майже 40 позашляховиків

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Британські фермери передали для ЗСУ майже 40 позашляховиків
Фермери Британії передали для ЗСУ автомобілі
Колаж: glavcom.ua

У Великій Британії фермери зібрали кошти для покупки позашляховиків на потреби Збройних сил України

У рамках ініціативи «Пікапи для миру» волонтери та фермери передали Львівщині 38 позашляховиків для українських військових. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.

«І ще одна чудова новина для транспортного підсилення наших оборонців: британські фермери та волонтери доправили на Львівщину ще 38 позашляховиків на потреби українських воїні», – йдеться в повідомленні.

Волонтери перефарбували пікапи та заповнили їх необхідною гуманітарною допомогою.

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Британці передали пікапи для ЗСУ
Фото: Facebook Максим Козицький

Ці автомобілі посилять 24-ту ОМБр імені короля Данила, 110-ту окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 150-ту окрему механізовану бригаду та інші військові підрозділи.

«Машини допоможуть нашим Захисникам й Захисницям долати складні маршрути, оперативно евакуйовувати поранених і, що найважливіше, – рятувати життя наших людей», – написав Козицький.

Благодійну ініціативу «Пікапи для миру» ще у 2014 році започаткував британець Марк Лерд, аби допомагати Україні. Під час повномасштабного вторгнення до нього приєдналися колеги-аграрії і разом привезли для ЗСУ понад 300 машин.

Нагадаємо, у Латвії волонтери зібрали понад 200 тис. євро для підтримки української бригади «Азов». На ці кошти було придбано безпілотники та інші необхідні речі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Латвія передасть Україні закуплені раніше у Великої Британії бойові гусеничні бронемашини розвідки CVR(T).

До слова, раніше Латвія вирішила залишити біженцям з України пільги у вигляді безкоштовного користування громадським транспортом.

Також варто відзначити, що раніше у Білому домі відреагували на порушення повітряного простору і подальшого падіння російських дронів на території країн-членів НАТО Румунії та Латвії, наголосивши, що це становить небезпеку від РФ. 

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Теги: аграрії машини військові Facebook пільги пікапи ЗСУ Велика Британія волонтер

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