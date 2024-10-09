Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року

Найважчі бої точаться біля Курахового

Російські загарбники завдали вчора по території України 67 авіаударів, скинувши 104 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 467 дронів-камікадзе та здійснили понад 2520 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом, від початку цієї доби відбулося 142 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найважче було на Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Стариці. Три боєзіткнення закінчились без успіху для окупантів, один бій ще триває. Крім того російські загарбники завдали авіаційних ударів по населених пунктах Харків, Черкаська Лозова, Малі Проходи, скинувши 7 авіабомб.

фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Противник 16 разів проводив штурми у районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки. Українські захисники відбили 12 атак, ще чотири – наразі тривають. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Богуславка, Загризове та Берестове.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців неподалік Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Новосадового та Діброви. Сили оборони дали жорстку відсіч росіянам, проте, одне боєзіткнення триває досі.

Фото: deepstatemap

На Сіверському напрямку

Ворог також зазнав невдачі під час двох бойових зіткнень біля Івано-Дар’ївки та Спірного.

фото з відкритих джерел

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили три наступальних дії росіян поблизу Калинівки, Часового Яру, Ступочок. Ще один бій точиться біля Білої Гори, ситуація контрольована. Ворог скинув 6 авіабомб по районах населених пунктів Костянтинівка, Дружківське та Часів Яр.

фото з відкритих джерел

На Торецькому напрямку

Росіяни 12 разів атакували сили оборони біля Торецька, Неліпівки та Диліївки, п’ять з яких ще тривають. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районах населених пунктів Дружба, Катеринівка, Костянтинівка та Торецьк.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Росіяни 37 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Чотири атаки досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 210 окупантів, 85 з них – безповоротно. Крім цього, пошкоджено танк та АГС ворога.

Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог 39 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного. За уточненою інформацією, досі точиться три боєзіткнення.

Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили шість наступальних дій неподалік Богоявленки, задіявши при цьому штурмову та бомбардувальну авіацію. Чотири атаки вже відбито, дві тривають.

Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Ворог намагається просунутись поблизу Роботиного та Новоданилівки. Українські захисники відбили два ворожих штурми. Окупант завдав авіаційного удару по районам населених пунктів Любкове, Новопіль та Мала Токмачка.

Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Росіяни зазнали поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.

Фото: deepstatemap

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 63-ї окремої механізованої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 15-ї бригади оперативного призначення імені героя України лейтенанта Богдана Завади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 959-й день повномасштабної війни в Україні.