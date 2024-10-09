Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року
Українським військам дуже важко на Курахівському напрямку
фото з відкритих джерел

Найважчі бої точаться біля Курахового

Російські загарбники завдали вчора по території України 67 авіаударів, скинувши 104 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 467 дронів-камікадзе та здійснили понад 2520 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій
Карта бойових дій
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом, від початку цієї доби відбулося 142 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найважче було на Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Стариці. Три боєзіткнення закінчились без успіху для окупантів, один бій ще триває. Крім того російські загарбники завдали авіаційних ударів по населених пунктах Харків, Черкаська Лозова, Малі Проходи, скинувши 7 авіабомб.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року фото 1
фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Противник 16 разів проводив штурми у районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки. Українські захисники відбили 12 атак, ще чотири – наразі тривають. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Богуславка, Загризове та Берестове.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців неподалік Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Новосадового та Діброви. Сили оборони дали жорстку відсіч росіянам, проте, одне боєзіткнення триває досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Сіверському напрямку

Ворог також зазнав невдачі під час двох бойових зіткнень біля Івано-Дар’ївки та Спірного.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року фото 4
фото з відкритих джерел

На Краматорському напрямку 

Наші захисники зупинили три наступальних дії росіян поблизу Калинівки, Часового Яру, Ступочок. Ще один бій точиться біля Білої Гори, ситуація контрольована. Ворог скинув 6 авіабомб по районах населених пунктів Костянтинівка, Дружківське та Часів Яр.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року фото 5
фото з відкритих джерел

На Торецькому напрямку

Росіяни 12 разів атакували сили оборони біля Торецька, Неліпівки та Диліївки, п’ять з яких ще тривають. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районах населених пунктів Дружба, Катеринівка, Костянтинівка та Торецьк.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Росіяни 37 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Чотири атаки досі тривають.
Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 210 окупантів, 85 з них – безповоротно. Крім цього, пошкоджено танк та АГС ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог 39 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного. За уточненою інформацією, досі точиться три боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили шість наступальних дій неподалік Богоявленки, задіявши при цьому штурмову та бомбардувальну авіацію. Чотири атаки вже відбито, дві тривають.

Фото: deepstatemap
Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Ворог намагається просунутись поблизу Роботиного та Новоданилівки. Українські захисники відбили два ворожих штурми. Окупант завдав авіаційного удару по районам населених пунктів Любкове, Новопіль та Мала Токмачка.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року фото 9
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Росіяни зазнали поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року фото 10
Фото: deepstatemap

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 63-ї окремої механізованої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 15-ї бригади оперативного призначення імені героя України лейтенанта Богдана Завади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 959-й день повномасштабної війни в Україні.

 

Читайте також:

Теги: Харків Костянтинівка армія Генштаб Торецьк ворог росіяни Часів Яр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крім того ЦАХАЛ повідомив, що за останні кілька годин їхні військово-повітряні сили завдали ударів по складах зброї
Ізраїль завдав ударів по розвідувальному штабу «Хезболли» в Бейруті
7 жовтня, 04:39
Через атаку було поранено троє пасажирів: 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки
Окупанти обстріляли рейсовий автобус на Сумщині: є поранені
5 жовтня, 22:32
Каук приєднався до «Хезболли» у 1980-х роках
Армія Ізраїлю ліквідувала голову контррозвідки «Хезболли»
29 вересня, 15:34
Російська керована авіабомба влучила в одну з багатоповерхівок Харкова
Будинок у Харкові, який зазнав влучання, РФ обстрілювала на початку великої війни
24 вересня, 16:42
Росіяни вивозять унікальні памʼятки половецького періоду
Окупанти розграбовують заповідник «Камʼяні Могили» (відео)
23 вересня, 15:22
Зеленський пояснив, чому Україні вже пізно використовувати Atacms
Зеленський пояснив, чому Україні вже пізно використовувати Atacms
21 вересня, 12:51
98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа
Ізраїль заявив про «нову фазу» війни
18 вересня, 20:26
У Вовчанську росіяни здійснили спробу доставки особового складу на автомобілях, але українські сили завдали вогневого ураження
Окупанти обстріляли власні підрозділи у Вовчанську
16 вересня, 11:37
Олексій Дмитрашківський показує мешканцям Курщини сюжети про війну в Україні
Хліб, сіль, вода, інсулін та памперси. Як працює військова комендатура на Курщині лінія фронту
16 вересня, 08:30

Події в Україні

Партизани «АТЕШ» знайшли арсенал Чорноморського флоту росіян
Партизани «АТЕШ» знайшли арсенал Чорноморського флоту росіян
Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, які заборонені речовини використовує РФ на фронті
Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, які заборонені речовини використовує РФ на фронті
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року
Ворог перекидає штурмовиків до Роботиного – речник Сил оборони півдня
Ворог перекидає штурмовиків до Роботиного – речник Сил оборони півдня
Українське МЗС звернулось до африканських найманців армії РФ та запропонувало здаватись
Українське МЗС звернулось до африканських найманців армії РФ та запропонувало здаватись
На Дніпропетровщині стався землетрус: перші подробиці
На Дніпропетровщині стався землетрус: перші подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
23K
Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт
11K
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців
8875
У Києві перекрито рух автотранспорту Південним мостом
8697
День юриста України 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 06:00
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7 жовтня, 10:44

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua