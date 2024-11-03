Росіяни просунулись біля Курахового, ЗСУ атакували на Курщині – карти ISW

Просування на території Курщини є в українських військ, але також і в росіян

2 листопада російські війська трохи просунулися на північ від Курахового. На інших напрямках в Україні лінія фронту залишилася без змін. У Курській області Росії зафіксовані просування як з боку російських, так і українських сил. Про це у своєму звіті повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Бої ЗСУ на Курщині

Українські й російські війська незначно просунулися на північний захід від Суджі на тлі бойових дій на українському виступі в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 листопада, свідчать, що українські сили трохи просунулися в лісовій місцевості північних Погребків (на північний захід від Суджі), тоді як російські війська просунулися на південь уздовж вулиці Новоселівка в іншій частині північних Погребків.

Фото: ISW

Жодні українські чи російські джерела 2 листопада не повідомляли про наземні атаки на захід від основного виступу Курської області в Глушківському районі.

Харківщина

Фото: ISW

Російські війська 1 та 2 листопада продовжували обмежені наступальні операції в районі Вовчанська та Глибокого, але не просунулися вперед.

Луганщина

Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна 2 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Фото: ISW

Російські війська продовжили наземні атаки:

на північний схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;

на схід від Куп'янська в районі Піщаного;

на південний схід від Куп'янська в районі Кругляківки, Колесниківки, Загризово та Лозової;

на північний захід від Кремінної в районі Дружелюбівки, Макіївки, Катеринівки, Греківки, Терного та Ямполівки;

на захід від Кремінної біля Торського;

на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.

Донеччина

Російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, зокрема на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на південний схід від Сіверська поблизу Івано-Даріївки, але підтверджених успіхів у цьому районі не досягли.

Також російські сили продовжували наступальні операції в районі Часового Яру, зокрема на південь від Часового Яру в напрямку Предтечиного та Ступочків, проте підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не зафіксовано.

Фото: ISW

За повідомленнями, російські війська просунулися на південний схід від Покровська в районі Селидового.

Російські військові блогери стверджують, що окупанти просунулися на захід від Селидового у напрямку Новоолексіївки та досягли околиць Григорівки, але ISW не виявив візуального підтвердження цих заяв.

Російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Вознесенки (на північ від Курахового).

Російські війська продовжили наступальні операції на Вугледарському напрямі 2 листопада, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжували наступ:

на північний захід від Вугледару в районі Ясної Поляни, Шахтарського та Максимівки;

на північ від Вугледару в районі Трудового та у напрямку Успенівки;

і на північний схід від Вугледару в районі Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки.

«Південний напрямок»

Обмежені бої тривали на заході Запорізької області, у тому числі в районі Нестерянки (на північний захід від Роботиного).

Фото: ISW

Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжували наземні атаки у напрямку Дніпра, мабуть, маючи на увазі східний (лівий) берег Херсонської області та острови у дельті річки Дніпро.

Російський користувач Telegram, який стверджує, що є співробітником невказаного підрозділу російських спецслужб, заявив, що українські війська поранили та вбили військовослужбовців російського 104-го повітряно-десантного полку (76-а дивізія ВДВ) під час успішного удару HIMARS поблизу окупованого Скадовська Херсонської області.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України один ракетний та 56 авіаударів, застосувавши одну керовану ракету та 81 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 437 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.