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На лінії Шахтарське-Богоявленка ситуація дуже важка – DeepState

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На лінії Шахтарське-Богоявленка ситуація дуже важка – DeepState
Ворог активно наступає в районі Шахтарська та Богоявленки
Фото: DeepState

Окупанти на цьому напрямку використовують техніку та висаджують підрозділи піхоти

В районі Шахтарська напередодні противник атакував населений пункт із використаннім техніки та піхотних груп, намагався прорватись до Великої Новосілки. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

«Щонайменше два наката в районі Шахтарська. Після обіду колона з 8 ОВТ доїхала до села і намагалася прорватися до Великої Новосілки. 1 ББМ була підбита, решта відкотилися. На вечір вже була колона з 15+ ОВТ, яка розділилася у Золотій Ниві. Частина пробувала прорватися до Великої Новосілки, але через підрив першої машини, вирішила відкотитися. Доля іншої частини колони невідома», – йдеться в повідомленні DeepState.

У Богоявленці, яка в кількох кілометрах від Шахтарська, вчора противник на двох БМП висадив піхоту в районі ферми, яка знаходиться західніше села. Бої там тривали до ночі, ситуація уточнюється у Міноборони.

«Робити висновки немає часу. Ворог вже все побачив і найближчі дні посилить тиск. Сподіваємося до командирів на місцях буде багато питань», – заявили аналітики проєкту.

Нагадаємо, раніше у DeepState заявили, що росіяни впродовж дня 17 жовтня постійно атакували позиції ЗСУ біля Курахового, вони використали три десятка одиниць військової техніки, а  пізніше заявили про захоплення Максимільянівки, що біля Курахового.

Нагадаємо, раніше проєкт DeepState уже повідомляв, що російська армія продовжує тиснути на Курахове та намагається протиснутися через українські позиції, щоб оточити місто.

У вересні було зафіксовано активізацію переміщень російської техніки на Вугледарський та Курахівський напрямок.

Через погоду війська РФ сповільнюють наступ на Курщині, але просуваються на Донбасі – звіт ISW.

 

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Теги: Міноборони армія машини місто ворог наступ росіяни війна

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