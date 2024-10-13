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Німецькі солдати їздили на змагання з російськими вояками: Бундесвер почав перевірку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Німецькі солдати їздили на змагання з російськими вояками: Бундесвер почав перевірку
Своєю участю у змаганнях РФ домагається міжнародного визнання на тлі санкцій
фото: Bild

Литва різко розкритикувала дії Міноборони Німеччини

Німецькі солдати брали участь у змагання, де також була присутня російська армія. Міноборони Німеччини взялося за перевірку. Про це повідомляє Bild.

Наприкінці лютого 2024 року в Бангладеш відбулися змагання зі стрільби з лука, які організувала Міжнародна військово-спортивна асоціація (CISM). На знімку помітили російських військових, які стоять поруч з головою німецької делегації підполковником Крістіаном Лютцкендорфом.

Литва різко розкритикувала дії Міноборони Німеччини. Сама країна з 2022 року бойкотує змагання, де беруть участь росіяни. Представник департаменту Гібридних загроз Міноборони Литви вважає, що своєю участю у змаганнях РФ домагається міжнародного визнання на тлі санкцій.

«Незбагненно, що Німеччина та інші країни на третьому році війни все ще діють так, ніби агресивної війни Росії проти наших східних сусідів не існує», – сказав представник Литви.

Німецькі солдати їздили на змагання з російськими вояками: Бундесвер почав перевірку фото 1

У Міноборони Німеччини заявили, що провели бесіду з відповідальними особами та винесли попередження німецьким військовим. Як зазначили, учасникам змагань дали зрозуміти, що такі фото «неприйнятні».

Німецькі солдати їздили на змагання з російськими вояками: Бундесвер почав перевірку фото 2

Bild провело дослідження та виявило, що німецькі солдати взяли участь ще у двох заходах разом із росіянами: на 79 генасамблеї CISM у травні 2024 року в Танзанії та чемпіонаті організації з баскетболу у червні в Сербії.

Німецькі солдати їздили на змагання з російськими вояками: Бундесвер почав перевірку фото 3

Видання подало запит до Міноборони Німеччини, в якому відповіли, що ще влітку розпочали перевірку участі німецьких солдатів у змаганнях разом із російськими та білоруськими військовими. Бундесвер пообіцяв, якщо факт підтвердять, то участь буде «принципово скасовано».

Нагадаємо, Україна вимагає відсторонити від чемпіонату світу борців, які підтримують війну. 

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Теги: Німеччина Міноборони армія Бангладеш росіяни

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