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Відсьогодні діє ліміт на карткові перекази

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Відсьогодні діє ліміт на карткові перекази
За даними НБУ, нововведення позначиться лише на 2% банківських клієнтів
фото: Depositphotos

Обмеження в 150 тис. грн на перекази з карти на карту на місяць діятиме пів року

Відсьогодні Національний банк тимчасово, на пів року, встановлює ліміт для грошових переказів фізичних осіб із карти на карту (також відомі як P2P, C2С).

Обмеження в 150 тис. грн на місяць діятиме пів року. Ліміт стосується лише вихідних переказів (на картки інших фізичних осіб), однак за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку.

Варто зазначити, що обмежень вхідних переказів, а також їхньої кількості немає. Сюди також входять перекази коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, перекази юридичних осіб, операції за реквізитами IBAN. Якщо ж перекази все ж перевищують суму 150 тис. грн, однак людина зможе підтвердити прозорість карткових операцій, то на неї теж не накладатимуть обмежень.

Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою НБУ. Постанова визначає п’ять критеріїв належності до волонтерської діяльності. Для того, щоб надавачі платіжних послуг ідентифікували фізичну особу, яка планує займатися волонтерською діяльністю, як волонтера, вона має відповідати щонайменше двом критеріям із п’яти.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують зазначену суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність. 

Як зазначає Нацбанк, ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків «дропів», які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки. «Дропи» – це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів. Загалом по системі йдеться про десятки тисяч «сплячих» та вже активних рахунків.

За даними кількох найбільших банків, у 2024 році вже було розірвано ділові відносини з-понад 80 тис. клієнтами на підставі участі в схемах «дропів». Аналіз НБУ свідчить, що через картки «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік.

Запроваджений період обмеження строком на шість місяців буде використаний для напрацювання спільних рішень, спрямованих на вирішення цієї проблеми. Це надалі дасть змогу Національному банку України за умови дієвості вжитих заходів відмовитися від запроваджених лімітів.

Нагадаємо, Національний банк заявив, що інформація про те, що банки почали штрафувати своїх клієнтів за порушення фінансового моніторингу, не відповідає дійсності. Раніше НБУ спростував введення нових обмежень на карткові перекази, а саме лімітів у розмірі доходу клієнта, вказаного в анкеті.

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Теги: карткові перекази Нацбанк гроші

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