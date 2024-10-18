Нацбанк вперше оприлюднив інформацію про обсяги переказів бізнесу та населення

Найбільша кількість операцій в межах України здійснена з рахунків фізичних осіб

Національний банк вперше опублікував дані про обсяги використання кредитових трансферів та прямих дебетів як платіжних інструментів з минулого року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Запровадження такої звітності відповідає підходам Європейського центрального банку та інших провідних центральних банків світу. Це дає змогу імплементувати в українській платіжній сфері сучасні європейські підходи до оцінки обсягів платіжних операцій», – зазначено в повідомленні.

Так, у першому півріччі 2024 року в Україні здійснено 0,8 млн платіжних операцій із застосуванням прямого дебету на суму 21,23 млрд грн. Більш поширеними є операції з кредитовим трансфером: в межах України – 1 848 млн операцій на суму майже 20 166 млрд грн, в Україну – 2,52 млн операцій на суму $33,89 млрд в еквіваленті, з України – 0,56 млн операцій на суму $35,09 млрд в еквіваленті.

Найбільша кількість операцій в межах України здійснена з рахунків фізичних осіб – 1 603,7 млн шт. або 86,78%, але за сумою лідирують операції суб'єктів господарювання 18 063,20 млрд грн або 89,57%.

Більшість транскордонних переказів в Україну за кількістю операцій надходить фізичним особам – 55,41%, проте за сумою переважають надходження бізнесу – 94,16% від загального обсягу коштів, що надійшли в країну за зовнішньоекономічними контрактами. Найбільше коштів в Україну надходило з країн Європейського Союзу (44,95%), Швейцарії (21,22%) та США (11,79%). З України найбільше коштів було переказано до країн ЄС (60,51%), Швейцарії (10,33%) та Китаю (5,06%).

За даними Нацбанку, бізнес здійснює переважну більшість операцій за кордон: 93,67% за кількістю та 99,8% за сумою. Основними напрямками таких переказів є країни ЄС (60,51%), Швейцарія (10,33%) та Китай (5,06%).

Нагадаємо, за сім місяців 2024 року українські банки заробили майже 120 млрд грн. На Приватбанк припадає 40% від прибутку всіх банків, а найбільше виріс МТБ – аж у 13 разів.

Як повідомлялося, єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ. Криптовалюта таким засобом не є.

До слова, міжнародні резерви Національного банку станом на 1 жовтня 2024 року за попередніми даними становлять $38,9 млрд. У вересні вони знизилися на 8,1%.