Міноборони прийняло нові стандарти якості форми для ЗСУ

В Україні для ЗСУ діятимуть нові стандарти якості обмундирування

Міністерство оборони встановило нові вимоги до контролю за якістю предметів речового забезпечення Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Встановлено нові вимоги до контролю за якістю предметів речового забезпечення Збройних сил України. Технічний огляд та випробування зразків товару проводитимуть за сучасними методиками, які відповідають міжнародним стандартам», – йдеться в повідомленні.

Новий стандарт контролю, розроблений Центральним управлінням контролю якості Міністерства оборони, набув чинності цього місяця.

Цей стандарт було створено за запитом військових, оскільки під час війни зросли вимоги до якості матеріального забезпечення, а технологічний прогрес у виробництві матеріалів і засобів захисту пришвидшився.

У Міністерстві оборони зазначають, що новий сучасний стандарт допоможе постачальникам краще усвідомлювати свої права та обов'язки. Він визначає, як проходить контроль якості на всіх етапах постачання, включаючи проведення вхідного контролю сировини та комплектуючих, перевірку контрольних зразків продукції та приймальний контроль товарів за якістю.

Військовий стандарт ВСТ 415.002:2024(01) «Речове забезпечення. Система контролю якості предметів за номенклатурою речового забезпечення. Настанова щодо здійснення контролю» доступний на сайті Міністерства оборони України.

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