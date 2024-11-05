Росіяни окупували Степанівку біля Курахового – DeepState

Попередньо, Генштаб не підтвердив окупацію села Степанівка на Донеччині

Загарбницькі війська Російської Федерації захопили українське селище Степанівка, розташоване в Краматорському районі Донецької області. Про це повідомляє у Telegram-каналі український проект DeepState. За інформацією аналітиків, окупаційні сили також демонструють просування поблизу Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці.

Згідно з останнім зведенням Генерального штабу ЗСУ, на фронті за добу сталося 226 бойових зіткнень. На Харківському напрямку окупанти вісім разів атакували неподалік Вовчанська, на Куп'янському Сили оборони відбили 19 атак.

«Активність противник проявляв в районах Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вешневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки», – повідомляє Генштаб.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 31 атаку, намагаючись просунутися в напрямку Чернещини, Греківки, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського. На Сіверському напрямку було зафіксовано один безуспішний штурм у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Часового Яру та Ступочок, де наразі тривають два боєзіткнення. Крім того, сили РФ сім разів намагалися прорвати українську оборону на Торецькому напрямку, використовуючи авіацію. Окупанти атакували в районах Дачного, Торецька та Щербинівки, бій поблизу Щербинівки триває.

Нагадаємо, окупанти протягом минулої доби завдали 11 авіаційних ударів із застосуванням 28 КАБів, 206 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Раніше стало відомо, що російські загарбники окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області, просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.