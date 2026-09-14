Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ

Медичні сили очолив військовий хірург Костянтин Гуменюк, який пройшов АТО та ООС і з 2019 року був головним хірургом Збройних сил

Президент України Володимир Зеленський призначив полковника медичної служби Костянтина Гуменюка командувачем Медичних сил Збройних сил України. Перед цим глава держави звільнив із цієї посади Анатолія Казмірчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази президента №909/2026 та №910/2026.

«Призначити Гуменюка Костянтина Віталійовича командувачем Медичних сил Збройних Сил України», – йдеться в указі президента.

Іншим указом Зеленський звільнив попереднього командувача Медичних сил. «Звільнити Казмірчука Анатолія Петровича з посади командувача Медичних сил Збройних Сил України», – зазначено в документі. Обидва укази датовані 14 вересня 2026 року.

скришот із president.gov.ua

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що рішення про призначення Гуменюка глава держави ухвалив спільно з Головнокомандувачем ЗСУ. За його словами, новий командувач має авторитет серед військовослужбовців та довіру волонтерської спільноти.

Що відомо про Костянтина Гуменюка

Костянтин Гуменюк народився 29 вересня 1973 року у Вінниці. Він військовий хірург, полковник медичної служби та доктор медичних наук. Із 2019 року обіймав посаду головного хірурга ЗСУ.

У 1992 році Гуменюк із відзнакою закінчив Вінницьке базове медичне училище імені Д. К. Заболотного, після чого працював фельдшером на станції швидкої медичної допомоги. У 1998 році закінчив Вінницький державний медичний університет імені М. І. Пирогова, а у 2001 році – Українську військово-медичну академію.

Із 2001 року проходив службу у військово-медичних закладах Вінниці, де пройшов шлях від ординатора відділення невідкладної хірургії до начальника клініки ендоскопічної хірургії та ендоскопічної діагностики. Також працював викладачем, а з 2024 року є професором кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії.

У 2014 році Гуменюк працював у зоні АТО як старший передової лікарсько-сестринської бригади у складі 95-ї аеромобільної бригади. У 2015 році був провідним хірургом 59-го військово-мобільного госпіталю поблизу Луганська. У 2017 році він став головним хірургом АТО, а у 2018–2019 роках був головним хірургом операції Об'єднаних сил.

Гуменюк спеціалізується на хірургічному лікуванні бойових травм. У травні 2022 року в одному з прифронтових військових мобільних госпіталів поблизу Бахмута він провів лапароскопічну операцію з видалення нирки пацієнту з вогнепальним пораненням та руйнуванням органу.

У 2022 році Гуменюк також упровадив у бойових умовах у ЗСУ систему REBOA – реанімаційну ендоваскулярну балонну оклюзію аорти, яку використовують для тимчасової зупинки масивної внутрішньої кровотечі. Він є одним із засновників застосування лапароскопії та торакоскопії для лікування сучасної бойової травми у мобільних госпіталях і передових хірургічних групах.

Новий командувач Медичних сил є автором понад 53 наукових публікацій в українських та закордонних медичних виданнях, має шість патентів на винаходи та 17 раціоналізаторських пропозицій.

У 2025 році Гуменюк здобув ступінь доктора медичних наук. Він має звання заслуженого лікаря України та є лауреатом Національної премії України імені Бориса Патона. Серед його державних нагород – орден «За заслуги» III ступеня та медаль «Захиснику Вітчизни».