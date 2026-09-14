Звільнення Харківщини. Сирський назвав людей, які у 2022 році не дали розвинути успішний контрнаступ на Донбас

ЗСУ не мали резервів для продовження наступу після стрімкого звільнення Харківщини

У 2022 році українське військове командування не вірило в успіх Харківської операції та не виділило достатньо резервів для її розвитку. Тоді ЗСУ очолював Валерій Залужний, а Генштаб – Сергій Шаптала. Про це розповів ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час презентації військово-історичного нарису про операцію, пише «Главком».

За словами Сирського, початковий план передбачав значно менший масштаб наступу. Генштаб розглядав операцію на Харківщині як відволікаючий маневр, а військам виділили лише 20-30% необхідних боєприпасів. «Ніхто в керівництві ЗСУ не вірив в успіх харківської операції», – сказав Сирський.

Спочатку українські військові планували вдарити в районі Балаклії, дійти до Ізюма та спробувати його оточити. Водночас наступ розвинувся значно масштабніше: Сили оборони звільнили Балаклію, Ізюм, Куп’янськ та інші населені пункти, а на окремих ділянках просувалися до 30 км за день.

Після стрімкого просування українські військові могли продовжити наступ у напрямку північного сходу Донбасу, однак для цього не вистачало резервів.

«Ми не мали резервів, щоб рухатися далі. Всю операцію було проведено нашими силами – підрозділами угруповання військ "Хортиця", нам не дали резервів», – пояснив генерал Анатолій Баргілевич, який восени 2022 року був заступником Сирського та брав участь у плануванні операції.

За словами генерала Юрія Лебедя, який у 2022-2023 роках командував Національною гвардією, Сирський тоді говорив, що за наявності додаткових сил українські війська могли б дійти до Лисичанська.

«Пам’ятаю, Сирський тоді сказав: якщо було б чим нарощувати сили, то ми б дійшли до Лисичанська», – пригадав Лебідь.

Тодішнє командування ЗСУ на чолі з Валерієм Залужним зосередило значну частину уваги на Херсонському напрямку. Там у серпні 2022 року тривали важкі бої, а також концентрували західну техніку та боєприпаси.

У результаті Харківська операція стала однією з найуспішніших наступальних кампаній ЗСУ. За кілька тижнів українські військові просунулися до 145 км та звільнили понад 11,5 тис. кв. км території і понад 500 населених пунктів.