Глава МЗС Польщі розкрив, чим особисто пригрозив Росії у разі нападу на НАТО

Радослав Сікорський нагадав росіянам про перевагу Альянсу в бойовій авіації та попередив, що відповідь не обмежиться обороною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що особисто застерігав російську сторону від можливої агресії проти НАТО. Він наголосив, що Альянс має більше бойових літаків, ніж Росія, та в разі нападу не обмежиться лише захистом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на випуск програми Front Sikorskiego.

«Я говорив росіянам – також з метою стримування – що будьте обережні, бо у нас більше бойових літаків, ніж у вас. Тож якщо ви зробите те, чого ніхто не бажає, ми ж не будемо сидіти й не реагувати – ми відповімо як в обороні, так і в наступі», – заявив міністр.

Сікорський також навів як приклад українські удари по російських нафтопереробних потужностях. За його оцінками, Україні вдалося знищити від 30% до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Це вже спричинило логістичні труднощі як у цивільній економіці РФ, так і у військовій логістиці.

Глава польського МЗС звернув увагу, що Україна досягла таких результатів, практично не маючи бойової авіації для дій над територією Росії. За словами Сікорського, повітряні сили НАТО здатні на значно більше.

Міністр також назвав удари по нафтопереробних об'єктах юридично допустимими з погляду міжнародного права та психологічно ефективними. Водночас терор проти цивільного населення, за його словами, історично призводить до протилежного результату: замість падіння морального духу суспільство гуртується.

Нагадаємо, 18 вересня президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до співвітчизників із заявою про єдність нації та можливість втрати територій. Виступ польського лідера відбувся у місті Влодава на сході країни неподалік кордону з Білоруссю.