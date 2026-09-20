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Зеленський заінтригував заявою про зброю, застосовану під Москвою

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський заінтригував заявою про зброю, застосовану під Москвою
Зеленський назвав зброю, яка 20 вересня била по Москві
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Серед засобів президент назвав Pelican – цю назву пов'язували з українською балістичною ракетою FP-7

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 20 вересня під час нічної атаки на Московський регіон українські сили застосували одразу низку далекобійних засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

За словами Зеленського, внаслідок українських ударів у Московському регіоні уражено одне з ключових підприємств нафтової промисловості Росії та логістичний об'єкт.

«У Московському регіоні цієї ночі дуже відчутно спрацювали наші далекобійні відповіді. Є ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та об'єкта логістики агресора. Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину», – заявив президент.

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Зеленський розкрив і частину арсеналу, який застосовувався під час ударів. За його словами, працювали FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляниця», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень» та Pelican.

Нагадаємо, назву Pelican пов'язують з українською балістичною ракетою FP-7, розробленою компанією Fire Point. Втім, підтверджень, що під час нічної атаки по Московському регіону застосовувалася саме ця балістична ракета, наразі немає. Ба більше, заявлена виробником дальність FP-7 становить до 200 км, тоді як відстань від Києва до Москви по прямій – близько 500 км.

Водночас раніше повідомлялося, що Fire Point розробила й значно далекобійнішу ракету FP-9. Її заявлена дальність становить до 855 км, маса бойової частини – 800 кг, максимальна швидкість – 2200 м/с, а заявлене відхилення від цілі – до 20 м. Однак будь-яких офіційних даних про її застосування також немає.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що нова українська балістична ракета FP-7 перебуває на фінальному етапі випробувань. CEO компанії Fire Point Ірина Терех тоді заявила, що ракета вже пройшла два етапи випробувань і переходить до військових. За її словами, FP-7 могла бути готова до бойового застосування вже за кілька тижнів. 

Теги: балістичні ракети зброя Україна росія Москва війна Володимир Зеленський

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