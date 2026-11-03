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Маск проігнорував спробу Зеленського вийти на зв'язок після проблем зі Starlink

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Маск проігнорував спробу Зеленського вийти на зв'язок після проблем зі Starlink
Зеленський спробував зв'язатися з Маском після обмеження Starlink
скриншот з відео

Президент України розкрив подробиці невдалої спроби поговорити з американським мільярдером та пояснив, чому сумнівається в його прихильності до України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що намагався зв'язатися з американським бізнесменом Ілоном Маском після обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink для українських військових. Однак представники компанії SpaceX так і не вийшли на контакт. Про це глава держави розповів в інтерв'ю PBS News, повідомляє «Главком».

За словами Зеленського, на початку повномасштабного російського вторгнення Маск підтримував контакти як з українською стороною, так і з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент наголосив, що вдячний бізнесмену за надання Україні систем Starlink, однак має сумніви стосовно його ставлення до української держави.

«Але іноді його попередні сигнали щодо нас, щодо України… Я маю на увазі, що його позиція не є проукраїнською. Так, саме таке враження в мене склалося», – зазначив Зеленський.

Президент також розповів, що хотів особисто обговорити з Маском низку питань, зокрема обмеження роботи Starlink, які вплинули на можливості українських військових.

За словами Зеленського, йому «дуже хотілося» знову поговорити з американським бізнесменом, однак представники SpaceX «не вийшли з нами на зв'язок».

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield – військової версії Starlink, яку використовують українські захисники. Інформацію про запроваджені обмеження підтвердили в Міністерстві оборони України.

Ситуація виникла на тлі публічної підтримки Маском заяв президента США Дональда Трампа, який звинувачував Україну в зростанні цін на пальне через удари по російських нафтопереробних заводах.

У Білому домі заперечили причетність до обмеження супутникового зв'язку, пояснивши ситуацію технічною несправністю. Сам Маск заявляв, що Starshield належить уряду США та перебуває під його контролем.

Водночас американські медіа згодом повідомили, що обмежити роботу системи нібито наказав особисто Маск. За інформацією журналістів, президент США Дональд Трамп пізніше телефонував бізнесмену та просив зняти обмеження.

24 жовтня Зеленський та міністр оборони Євгеній Хмара повідомили про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкостях, достатніх для використання супутникового зв'язку українськими військовими.

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Теги: Starlink Володимир Зеленський Ілон Маск

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