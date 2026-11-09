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Окупанти вдарили по складу продуктів для дитсадків і шкіл в Одесі: загинуло троє людей

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти вдарили по складу продуктів для дитсадків і шкіл в Одесі: загинуло троє людей
Після влучання на складі виникла пожежа
фото: Одеська ОВА

Ще одна жінка дістала важкі поранення та перебуває в лікарні

Російські війська атакували складське приміщення в Одесі, де зберігалися продукти харчування для дитячих садків та шкіл. Унаслідок удару загинули троє людей, ще одна жінка дістала важкі поранення. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, пише «Главком».

«Чергова ворожа атака забрала життя трьох людей в Одесі. Серед загиблих двоє жінок та чоловік. Ще одна жінка госпіталізована з важкими пораненнями. Медики надають всю необхідну допомогу», – написав він.

За словами Кіпера, після влучання на складі виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. Наслідки російського удару уточнюються.

Варто нагадати, що унаслідок російської атаки на Одесу 8 листопада загинула людина. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля та покинуте нежитлове приміщення.

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Теги: обстріл війна Одеса

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