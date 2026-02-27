В Україні вперше випробували нову балістичну ракету FP-7 (відео)

FP-7 – це балістична ракета класичної конструкції

Головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман оприлюднив відео випробувань нової української балістичної ракети FP-7. Відповідне відео він показав в соціальній мережі X, передає «Главком».

FP-7 – це балістична ракета класичної конструкції, розрахована на ураження ворожих цілей на середніх дистанціях.

За аеродинамічною схемою та принципами керування, як зазначають розробники, FP-7 є «клоном» радянських ракет 48Н6, які Росія застосовує у складі зенітних ракетних комплексів С-400. Водночас українська розробка відрізняється системою наведення та обладнанням управління польотом.

Основні технічні характеристики ракети FP-7:

Дальність польоту: до 200 км.

Висота польоту: 65 км.

Маса бойової частини: до 150 кг.

Точність: 14 м.

Швидкість: 4,4 Маха.

Максимальний час польоту: 4,2 хв.

Нагадаємо, на початку лютого українська оборонна компанія Fire Point завершила підготовку до прийняття на озброєння балістичних ракет FP-7 та FP-9. Нові зразки озброєння позиціонуються як значно доступніші за західні аналоги, а їхні тактико-технічні характеристики дають змогу уражати стратегічні цілі в глибокому тилу Росії.