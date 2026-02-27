Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні вперше випробували нову балістичну ракету FP-7 (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img

FP-7 – це балістична ракета класичної конструкції

Головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман оприлюднив відео випробувань нової української балістичної ракети FP-7. Відповідне відео він показав в соціальній мережі X, передає «Главком».

FP-7 – це балістична ракета класичної конструкції, розрахована на ураження ворожих цілей на середніх дистанціях.

За аеродинамічною схемою та принципами керування, як зазначають розробники, FP-7 є «клоном» радянських ракет 48Н6, які Росія застосовує у складі зенітних ракетних комплексів С-400. Водночас українська розробка відрізняється системою наведення та обладнанням управління польотом.

Основні технічні характеристики ракети FP-7:

  • Дальність польоту: до 200 км.
  • Висота польоту: 65 км.
  • Маса бойової частини: до 150 кг.
  • Точність: 14 м.
  • Швидкість: 4,4 Маха.
  • Максимальний час польоту: 4,2 хв.

Нагадаємо, на початку лютого українська оборонна компанія Fire Point завершила підготовку до прийняття на озброєння балістичних ракет FP-7 та FP-9. Нові зразки озброєння позиціонуються як значно доступніші за західні аналоги, а їхні тактико-технічні характеристики дають змогу уражати стратегічні цілі в глибокому тилу Росії.

Читайте також:

Теги: ракета озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
22 лютого, 08:39
Чехія передала Україні майже 4,4 млн великокаліберних боєприпасів
Президент Чехії повідомив, скільки снарядів отримала Україна завдяки чеській ініціативі
16 лютого, 16:56
Тривогу було оголошено о 19:13, вона тривала пів години
Україну на пів години охопила повітряна тривога
15 лютого, 19:53
Україна надає розвідувальні дані виробникам ракет-перехоплювачів Patriot
Україна надає розвідувальні дані виробникам ракет-перехоплювачів Patriot
13 лютого, 20:03
Федоров повідомив, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем Samp/T
Україна і Франція підписали договір про намір спільного виробництва озброєння
9 лютого, 12:28
Раніше міністр війни Піт Гегсет пообіцяв реформувати процес закупівель і покарати підрядників, які затримують важливі поставки
Пентагон оштрафує компанії, які затримують постачання боєприпасів Україні
6 лютого, 15:34
За словами премʼєра Польщі, основну частину нової допомоги складатиме броньована техніка
Що отримає Україна в новому пакеті допомоги від Польщі: Туск розповів деталі
5 лютого, 16:10
Михайло Федоров повідомив про поглиблення співпраці з Варшавою в оборонній сфері
Україна разом із Польщею модернізуватимуть винищувачі МіГ-29
30 сiчня, 10:37
Китай виступає за деескалацію стосовно війни в Україні
Китай відреагував на звинувачення у допомозі Росії виготовляти «Орєшнік»
29 сiчня, 15:48

Події в Україні

В Україні вперше випробували нову балістичну ракету FP-7 (відео)
В Україні вперше випробували нову балістичну ракету FP-7 (відео)
Удар по Харківщині: є постраждалі, серед них – діти
Удар по Харківщині: є постраждалі, серед них – діти
МАГАТЕ повідомило про локальне перемир’я біля Запорізької АЕС
МАГАТЕ повідомило про локальне перемир’я біля Запорізької АЕС
«Укрпошта» почала тестувати екзоскелети
«Укрпошта» почала тестувати екзоскелети
Україна знищила командира батальйону С-400 високоточним ударом безпілотника по окупованому Криму
Україна знищила командира батальйону С-400 високоточним ударом безпілотника по окупованому Криму
Костянтинівка перетворюється на місто-привид: шокуючі кадри (відео)
Костянтинівка перетворюється на місто-привид: шокуючі кадри (відео)

Новини

Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua