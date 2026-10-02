Стало відомо, куди влучила українська балістична ракета FP-7

Перше бойове застосування нової української розробки відбулося на тимчасово окупованій території

Україна під час першого бойового застосування балістичної ракети FP-7 власного виробництва атакувала російський зенітний ракетний комплекс С-400 на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Інформацію про ціль першого бойового застосування української ракети виданню повідомило неназване джерело. За даними WSJ, FP-7 розробила українська компанія Fire Point. Ракета має дальність близько 250 км, здатна підніматися на висоту до 60 км та нести бойову частину масою понад 200 кг. За потужністю бойової частини FP-7 приблизно утричі перевищує далекобійний безпілотник FP-1 тієї ж компанії.

Балістичні ракети складніше перехоплювати, ніж більшість крилатих ракет та безпілотників. Після запуску вони набирають значну висоту, а потім рухаються до цілі на дуже високій швидкості. Такі характеристики дають змогу використовувати балістичні ракети для ураження, зокрема, укріплених військових об'єктів.

Видання також звернуло увагу, що завдяки власній балістичній ракеті Україна приєдналася до невеликої групи держав, здатних самостійно виробляти таке озброєння. За даними WSJ, таких країн у світі близько 12. До цього переліку, зокрема, входять США, Китай, Франція, Іран та Росія.

Водночас подальше значення української розробки залежатиме від її характеристик та можливостей масштабувати виробництво. «Для України це позитивний розвиток подій, але багато залежить від характеристик і темпів, з якими ці ракети можуть вироблятися», – зазначив старший науковий співробітник вашингтонського аналітичного центру Carnegie Endowment Майкл Кофман.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові вперше застосували балістичну ракету FP-7 для удару по противнику. Глава держави також оприлюднив відео запуску української ракети.