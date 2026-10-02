Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стало відомо, куди влучила українська балістична ракета FP-7

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, куди влучила українська балістична ракета FP-7
Українська балістика вперше вдарила по росіянах
скриншот з відео

Перше бойове застосування нової української розробки відбулося на тимчасово окупованій території

Україна під час першого бойового застосування балістичної ракети FP-7 власного виробництва атакувала російський зенітний ракетний комплекс С-400 на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Інформацію про ціль першого бойового застосування української ракети виданню повідомило неназване джерело. За даними WSJ, FP-7 розробила українська компанія Fire Point. Ракета має дальність близько 250 км, здатна підніматися на висоту до 60 км та нести бойову частину масою понад 200 кг. За потужністю бойової частини FP-7 приблизно утричі перевищує далекобійний безпілотник FP-1 тієї ж компанії.

Балістичні ракети складніше перехоплювати, ніж більшість крилатих ракет та безпілотників. Після запуску вони набирають значну висоту, а потім рухаються до цілі на дуже високій швидкості. Такі характеристики дають змогу використовувати балістичні ракети для ураження, зокрема, укріплених військових об'єктів.

Видання також звернуло увагу, що завдяки власній балістичній ракеті Україна приєдналася до невеликої групи держав, здатних самостійно виробляти таке озброєння. За даними WSJ, таких країн у світі близько 12. До цього переліку, зокрема, входять США, Китай, Франція, Іран та Росія.

Водночас подальше значення української розробки залежатиме від її характеристик та можливостей масштабувати виробництво. «Для України це позитивний розвиток подій, але багато залежить від характеристик і темпів, з якими ці ракети можуть вироблятися», – зазначив старший науковий співробітник вашингтонського аналітичного центру Carnegie Endowment Майкл Кофман.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові вперше застосували балістичну ракету FP-7 для удару по противнику. Глава держави також оприлюднив відео запуску української ракети.

Читайте також:

Теги: балістичні ракети Україна окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські оператори безпілотників бачили групу, однак не відкривали по ній вогонь, оскільки серед людей були діти та цивільні
Окупанти прикривалися дітьми, тікаючи від ЗСУ на Харківщині (відео)
28 вересня, 09:33
Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку
Переговори Зеленського і Трампа у США завершилися: головні тези
22 вересня, 21:47
Український ринок просто вкотре перебудовується
Блиск та злигодні українського сервісу. Чи зникне дешеве таксі і доставка за пів години
20 вересня, 09:39
Кабмін визначив фінансові орієнтири на 2027 рік
Кабмін вніс до Ради проєкт Держбюджету-2027
15 вересня, 21:54
Міністр закордонних справ Росії заявив, що США нібито відмовилися від домовленостей
Лавров звинуватив США у зриві домовленостей стосовно завершення війни
15 вересня, 13:03
Від надій на компроміс до ставки на силу: що показала цьогорічна YES
«У Путіна поїхала кукуха», а у нас – інфляція війни: про що «шепотілися» на закритій конференції Пінчука
13 вересня, 10:15
Укриття має стати особистим вибором людей
«Не хочеш в укриття – твоя справа». Ритейлери запропонували нові правила реагування на тривоги
7 вересня, 12:03
Посланці Трампа отримали від Зеленського «Київський режим»
Зеленський подарував Віткоффу та Кушнеру футболки з написом «Київський режим»
6 вересня, 19:18
Німеччина вклала €300 млн у далекобійні дрони для України
Німеччина запустила серійне виробництво далекобійних дронів для ЗСУ
3 вересня, 21:13

Соціум

Франція почала готувати українських пілотів до винищувачів Rafale
Франція почала готувати українських пілотів до винищувачів Rafale
Стало відомо, куди влучила українська балістична ракета FP-7
Стало відомо, куди влучила українська балістична ракета FP-7
Станції Starlink потрапили під приціл російських спецслужб – ГУР
Станції Starlink потрапили під приціл російських спецслужб – ГУР
Казахстан затримав українку за запитом Росії
Казахстан затримав українку за запитом Росії
Сенсація в Шотландії: археологи розкопали масштабний ювелірний центр, якому 1400 років (фото)
Сенсація в Шотландії: археологи розкопали масштабний ювелірний центр, якому 1400 років (фото)
Україна увійшла до закритого клубу з 12 країн – WSJ
Україна увійшла до закритого клубу з 12 країн – WSJ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua