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Україна вперше застосувала власну балістику для удару по РФ (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Україна вперше застосувала власну балістику для удару по РФ (відео)
Зеленський заявив про перше бойове застосування української балістики
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Після бойового випробування Україна зосередиться на виробництві FP-7

Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня повідомив про перше бойове застосування української тактичної балістики FP-7. Про це глава держави написав у соцмережах, передає «Главком».

«Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі – виробництво. Слава Україні!» – написав Зеленський.

При цьому, президент не уточнив, коли саме та по якій цілі було вперше застосовано FP-7. Також Зеленський не розкрив результатів удару.

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У вересні 2026 року співзасновниця Fire Point Ірина Терех повідомила, що FP-7 пройшла два з трьох етапів випробувань і до бойового застосування залишилися «тижні, а не місяці».

Що відомо про FP-7? Це українська тактична балістична ракета наземного базування. Її максимальна дальність становить 250 км, бойове навантаження – до 200 кг, а заявлена точність – 14 м. Ракета може розвивати швидкість до 1500 м/с та підійматися на висоту до 60 км. Максимальний час польоту становить 300 секунд.

Компанія Fire Point зазначає, що FP-7 розроблялася також як балістичний перехоплювач для системи Freyja. До повної інтеграції в цю систему виробник позиціонує ракету як українську альтернативу американським ATACMS.

Нагадаємо, 27 лютого Fire Point уперше показала випробування балістичної ракети FP-7. Тоді головний конструктор компанії Денис Штілерман оприлюднив відео запуску української розробки.

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Теги: Україна зброя Володимир Зеленський балістичні ракети

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