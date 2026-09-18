Україна знайшла засіб проти реактивних шахедів. Зеленський розкрив деталі

Перехоплювачі одразу двох компаній уже знищили швидкісні російські дрони під час бойових випробувань, тепер Україна готується масштабувати їх виробництво

Україна успішно випробувала перехоплювачі, здатні знищувати реактивні шахеди. Розробки одразу двох компаній уже підтвердили свою ефективність у бойових умовах. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа разом із лідерами «Карпатської вісімки», повідомляє «Главком».

«Перехоплювачі реактивних шахедів від уже двох компаній успішно пройшли бойові випробування. Було знищено ворожі шахеди на високій швидкості. Це великий позитив. Але ми хочемо побачити всі випробування і подивитися на формат, як це можна максимально пришвидшити й зробити масове виробництво. Говоримо із цими компаніями, вже підписуються контракти», – розповів Зеленський.

Таким чином, наступним етапом має стати масштабування виробництва перехоплювачів. Президент зазначив, що Україна продовжує випробування та одночасно працює з компаніями-виробниками над укладанням контрактів.

Водночас Зеленський наголосив, що для переходу до масового виробництва необхідне додаткове фінансування. Це питання українська сторона вже обговорює з європейськими партнерами.

«Вважаю, що це успіх. Ці два приклади вже дають оптимізм, позитив і віру. Але до віри та оптимізму ще потрібні гроші. Будемо займатися цим питанням. Тут також є хороші моменти. Вчора говорили з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми з нею зустрінемось найближчим часом. Готуємо пропозиції, як виходити з дефіциту», – заявив президент.

За словами Зеленського, найближчим часом він має зустрітися з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Українська сторона готує пропозиції, які мають допомогти розв'язати проблему дефіциту фінансування.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв про успішне застосування українських засобів проти реактивних шахедів. Розвиток перехоплювачів має стати одним зі способів протидії швидкісним модифікаціям російських ударних безпілотників.