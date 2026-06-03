З'явилося відео важливих випробувань української балістичної ракети FP-7.X

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

«На днях ми зробили надзвичайно важливе випробування»

Технічна директорка Fire Point Ірина Терех показала випробовування української балістичної ракети FP-7, яка стане основою для українського антибалістичного перехоплювача Freyja. Відповідне відео вона показала в соціальній мережі X, передає «Главком».

«На днях ми зробили надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий польот ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача Freyja. Наскільки б нереальною та амбіційною не звучала ця мета сьогодні, ми докладаємо всіх можливих та неможливих зусиль, для того, щоб вона стала реальністю якомога швидше і Україна змогла закрити своє небо самотужки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман оприлюднив відео випробувань нової української балістичної ракети FP-7. За аеродинамічною схемою та принципами керування, як зазначають розробники, FP-7 є «клоном» радянських ракет 48Н6, які Росія застосовує у складі зенітних ракетних комплексів С-400. Водночас українська розробка відрізняється системою наведення та обладнанням управління польотом.

До слова, українська оборонна компанія Fire Point презентувала концепцію нової протиповітряної системи «Фрея», розрахованої на перехоплення балістичних ракет.