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З'явилося відео важливих випробувань української балістичної ракети FP-7.X

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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З'явилося відео важливих випробувань української балістичної ракети FP-7.X
фото: скриншот з відео
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«На днях ми зробили надзвичайно важливе випробування»

Технічна директорка Fire Point Ірина Терех показала випробовування української балістичної ракети FP-7, яка стане основою для українського антибалістичного перехоплювача Freyja. Відповідне відео вона показала в соціальній мережі X, передає «Главком».

«На днях ми зробили надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий польот ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача Freyja. Наскільки б нереальною та амбіційною не звучала ця мета сьогодні, ми докладаємо всіх можливих та неможливих зусиль, для того, щоб вона стала реальністю якомога швидше і Україна змогла закрити своє небо самотужки», – йдеться у повідомленні.

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З'явилося відео важливих випробувань української балістичної ракети FP-7.X фото 1

Нагадаємо, у лютому головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман оприлюднив відео випробувань нової української балістичної ракети FP-7. За аеродинамічною схемою та принципами керування, як зазначають розробники, FP-7 є «клоном» радянських ракет 48Н6, які Росія застосовує у складі зенітних ракетних комплексів С-400. Водночас українська розробка відрізняється системою наведення та обладнанням управління польотом.

До слова, українська оборонна компанія Fire Point презентувала концепцію нової протиповітряної системи «Фрея», розрахованої на перехоплення балістичних ракет.

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Теги: ракета

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З'явилося відео важливих випробувань української балістичної ракети FP-7.X
З'явилося відео важливих випробувань української балістичної ракети FP-7.X
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