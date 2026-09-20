Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Цькування українців має межі»: міністр оборони Польщі емоційно відповів опозиції

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
«Цькування українців має межі»: міністр оборони Польщі емоційно відповів опозиції
Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час засідання Сейму
фото: Polskie Radio

Косіняк-Камиш пов’язав підтримку України з безпекою польської держави

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш різко відповів опозиції під час дебатів у Сеймі, де обговорювали відносини Варшави з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на стенограму засідання Сейму Польщі та відео виступу міністра.

Косіняк-Камиш заявив, що критика України має межі, коли йдеться про безпеку Польщі. За його словами, політичні суперечки навколо українського питання не повинні шкодити польським державним інтересам.

«Це цькування українців теж має свої межі. Ця межа – це безпека польської держави. Ви справді переходите ці межі», – сказав польський міністр.

Він також заявив, що спроби посварити поляків з українцями відповідають тому, що він назвав стратегією Росії. Косіняк-Камиш вважає, що Москва прагне посіяти розбрат не лише між двома народами, а й усередині польського суспільства та між Польщею і її західними союзниками.

«Посіяти розбрат між поляками та українцями, посіяти розбрат між самими поляками, посварити нас із НАТО та Західною Європою, залишити Польщу розбитою й самотньою», – заявив віцепрем’єр-міністр.

«Дрони долітатимуть до Польщі»

Окремо Косіняк-Камиш звернув увагу на російські удари поблизу польського кордону. Він нагадав, що російські ракети та безпілотники вже падали неподалік польської території.

«Ви бачите, що відбувається? Ракети падають, дрони падають за кілометр від польського кордону», – сказав міністр.

Після цього він пояснив, чому Варшава, на його думку, зацікавлена в тому, щоб Україна мала достатньо засобів протиповітряної оборони та боєприпасів.

«Коли Україна не матиме засобів протиповітряної оборони, коли не матиме боєприпасів для збиття цих дронів, то більшість цих дронів пролітатиме через Україну й долітатиме до Польщі. Ви цього хочете? Продовжуйте цькувати українців далі», – заявив Косіняк-Камиш.

Фрагмент виступу польського міністра з цією заявою поширили в мережі X. У відео Косіняк-Камиш також закликає не допустити ситуації, за якої політичні суперечки всередині Польщі остаточно зруйнують можливість домовлятися між собою.

За словами міністра, підтримка України є частиною польського державного інтересу. Він також наголосив на важливості збереження союзницьких відносин Польщі із західними державами.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Російські атаки наблизилися до польського кордону

Заява Косіняка-Камиша пролунала на тлі останніх російських атак по західних областях України. 17 вересня російський безпілотник, який наближався до польського кордону, ймовірно, впав або був збитий приблизно за 4 км від нього. Польські військові перевіряли дані систем спостереження, щоб встановити обставини інциденту.

Напередодні російські удари відбулися поблизу пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Польська влада тоді заявила про реальну загрозу для країни, хоча порушення польського повітряного простору зафіксовано не було.

15 вересня Польща посилила охорону прикордонної інфраструктури поблизу України. До захисту трьох пунктів пропуску залучили 18-й понтонно-мостовий полк, а поблизу них планували встановити додаткові спостережні пости.

16 вересня польські військові піднімали авіацію через масовану російську атаку по Україні. На тлі повітряної загрози тимчасово обмежували роботу аеропортів у Жешуві та Любліні.

Нагадаємо, 17 вересня Польща заявила про підготовку нового, найбільшого пакета військової допомоги Україні. Його вартість становитиме близько €50 млн. Косіняк-Камиш повідомляв, що до пакета можуть увійти засоби, які польська армія більше не використовуватиме, а глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив на необхідності подальшої підтримки України на тлі російських атак. 

Читайте також:

Теги: Польща відео Москва безпека влада безпілотник Україна військові армія міністр Варшава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Системні зміни потребують часу
Як зберегти український бізнес
24 серпня, 18:38
Наслідки влучання російського дрона «Бандероль» у будівлю Головного управління Нацполіції в Житомирській області, 19 серпня 2026 року
Реактивні «шахеди»: як Україні відповісти на нову загрозу
28 серпня, 14:05
Технологією зацікавилися й західні військові
Найпотужніша зброя України: NYT показав систему, що стримує РФ
27 серпня, 01:07
Більшість українців за кордоном користуються правом на тимчасовий захист
У Польщі скорочується кількість українців: куди вони переїжджають
5 вересня, 04:02
Зеленський анонсував переговори з американцями
Зеленський анонсував візит представників Трампа до Києва найближчими днями
3 вересня, 20:16
Буданов розповів про таємні контакти з керівником російської ГРУ
Буданов розповів, як Росія запропонувала йому приїхати до Москви
4 вересня, 15:12
Учаники акції кажуть, що реалізація задуму може завдати шкоди довкіллю та обмежити доступ людей до узбережжя
В Албанії спалахнули протести через проєкт зятя Трампа
9 вересня, 03:16
Обидва інциденти президент розглядає як частину ширшої російської стратегії залякування
Зеленський розповів про ще одну спробу РФ атакувати його літак
16 вересня, 00:50
Зеленський заявив про «величезний вплив» Китаю на Росію
Зеленський пояснив, чому Китай опинився ближче до Росії, ніж до України
17 вересня, 15:13

Політика

«Цькування українців має межі»: міністр оборони Польщі емоційно відповів опозиції
«Цькування українців має межі»: міністр оборони Польщі емоційно відповів опозиції
Вибори у РФ: журналісти заявили про масові вкидання бюлетенів
Вибори у РФ: журналісти заявили про масові вкидання бюлетенів
Німеччина готується до війни? Бундесвер почав медогляд 18-річних
Німеччина готується до війни? Бундесвер почав медогляд 18-річних
Росіяни перенесли виробництво шахедів під землю
Росіяни перенесли виробництво шахедів під землю
У РФ завершився другий день голосування на виборах до Держдуми
У РФ завершився другий день голосування на виборах до Держдуми
Ле Пен жорстко розкритикувала Росію після скандального рішення Путіна
Ле Пен жорстко розкритикувала Росію після скандального рішення Путіна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
177K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
135K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua