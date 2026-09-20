«Цькування українців має межі»: міністр оборони Польщі емоційно відповів опозиції

Косіняк-Камиш пов’язав підтримку України з безпекою польської держави

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш різко відповів опозиції під час дебатів у Сеймі, де обговорювали відносини Варшави з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на стенограму засідання Сейму Польщі та відео виступу міністра.

Косіняк-Камиш заявив, що критика України має межі, коли йдеться про безпеку Польщі. За його словами, політичні суперечки навколо українського питання не повинні шкодити польським державним інтересам.

«Це цькування українців теж має свої межі. Ця межа – це безпека польської держави. Ви справді переходите ці межі», – сказав польський міністр.

Він також заявив, що спроби посварити поляків з українцями відповідають тому, що він назвав стратегією Росії. Косіняк-Камиш вважає, що Москва прагне посіяти розбрат не лише між двома народами, а й усередині польського суспільства та між Польщею і її західними союзниками.

«Посіяти розбрат між поляками та українцями, посіяти розбрат між самими поляками, посварити нас із НАТО та Західною Європою, залишити Польщу розбитою й самотньою», – заявив віцепрем’єр-міністр.

«Дрони долітатимуть до Польщі»

Окремо Косіняк-Камиш звернув увагу на російські удари поблизу польського кордону. Він нагадав, що російські ракети та безпілотники вже падали неподалік польської території.

«Ви бачите, що відбувається? Ракети падають, дрони падають за кілометр від польського кордону», – сказав міністр.

Після цього він пояснив, чому Варшава, на його думку, зацікавлена в тому, щоб Україна мала достатньо засобів протиповітряної оборони та боєприпасів.

«Коли Україна не матиме засобів протиповітряної оборони, коли не матиме боєприпасів для збиття цих дронів, то більшість цих дронів пролітатиме через Україну й долітатиме до Польщі. Ви цього хочете? Продовжуйте цькувати українців далі», – заявив Косіняк-Камиш.

Фрагмент виступу польського міністра з цією заявою поширили в мережі X. У відео Косіняк-Камиш також закликає не допустити ситуації, за якої політичні суперечки всередині Польщі остаточно зруйнують можливість домовлятися між собою.

За словами міністра, підтримка України є частиною польського державного інтересу. Він також наголосив на важливості збереження союзницьких відносин Польщі із західними державами.

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Російські атаки наблизилися до польського кордону

Заява Косіняка-Камиша пролунала на тлі останніх російських атак по західних областях України. 17 вересня російський безпілотник, який наближався до польського кордону, ймовірно, впав або був збитий приблизно за 4 км від нього. Польські військові перевіряли дані систем спостереження, щоб встановити обставини інциденту.

Напередодні російські удари відбулися поблизу пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Польська влада тоді заявила про реальну загрозу для країни, хоча порушення польського повітряного простору зафіксовано не було.

15 вересня Польща посилила охорону прикордонної інфраструктури поблизу України. До захисту трьох пунктів пропуску залучили 18-й понтонно-мостовий полк, а поблизу них планували встановити додаткові спостережні пости.

16 вересня польські військові піднімали авіацію через масовану російську атаку по Україні. На тлі повітряної загрози тимчасово обмежували роботу аеропортів у Жешуві та Любліні.

Нагадаємо, 17 вересня Польща заявила про підготовку нового, найбільшого пакета військової допомоги Україні. Його вартість становитиме близько €50 млн. Косіняк-Камиш повідомляв, що до пакета можуть увійти засоби, які польська армія більше не використовуватиме, а глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив на необхідності подальшої підтримки України на тлі російських атак.