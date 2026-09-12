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Буданов розповів, чого чекати від переговорів про завершення війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Буданов розповів, чого чекати від переговорів про завершення війни
Буданов заявив, що напередодні виборів у Росії бойові дії можуть стати «максимально жорсткими»
фото з відкритих джерел

Американська сторона наразі не представила принципово нових ідей, але переговорні підходи оновлюються

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що переговорний процес щодо завершення війни вдалося «оживити». Водночас, за його словами, кардинально нових пропозицій від американської сторони наразі немає, однак сторони продовжують шукати нові підходи до розв’язання наявних проблем. Як інформує «Главком», про це Буданов сказав у коментарі виданню «Новини.Live» у кулуарах конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

«Як бачите, як я нещодавно казав, ми маємо оживити цей процес, ми його оживили», – заявив керівник Офісу президента.

За його словами, американська сторона наразі не представила принципово нових ідей щодо завершення війни. Водночас переговорні підходи продовжують оновлюватися.

«Кардинально нових ідей поки нема, але вони оновлюються і ми шукаємо нові підходи до вирішення старих питань, скажімо так», – зазначив Буданов.

Водночас керівник Офісу президента попередив, що російські атаки із застосуванням безпілотників триватимуть. «Будуть продовжуватися», – сказав він, коментуючи подальші удари шахедами та іншими дронами.

Буданов також заявив, що напередодні виборів у Росії бойові дії можуть стати «максимально жорсткими», хоча подальший розвиток подій, за його словами, поки складно прогнозувати.

«До виборів це буде максимально жорстко, далі побачимо, але все одно вони будуть», – сказав керівник Офісу президента.

Він назвав нинішню ситуацію «новою реальністю», з якою Україна вже зіткнулася та продовжує боротися.

«Нова реальність, з якою ми стикнулися і боремось, і думаємо, ми знайдемо рішення», – заявив Буданов.

Водночас на запитання про те, коли українцям стане тихіше і легше жити, керівник Офісу президента відповів коротко: «Всі побачать».

Раніше колишня посол України у США Ольга Стефанішина розповіла, які прізвиська отримали американські переговорники Джаред Кушнер та Стів Віткофф у російських політичних кулуарах. За її словами, росіяни називають представників президента США Дональда Трампа «Зятьок» і «Вітьок».

Віткофф і Кушнер уперше прибули до України 6 вересня. Їхній візит відбувся наступного дня після переговорів у Москві, де представники Трампа понад три години спілкувалися з Путіним.

Нагадаємо, після переговорів Віткофф заявив про «суттєвий прогрес» і повідомив про просування в питанні планування додаткових тристоронніх переговорів. Кушнер, своєю чергою, заявив, що Трамп доручив своїм представникам сформувати пакет пропозицій щодо завершення війни.

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Теги: Україна Кирило Буданов переговори росіяни Стів Віткофф Джаред Кушнер

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