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CNN: Спроби США врегулювати війну в Україні зіштовхуються з реальністю жорстоких атак РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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CNN: Спроби США врегулювати війну в Україні зіштовхуються з реальністю жорстоких атак РФ
Атака на Київ 9 вересня
фото: ДСНС Києва

«Перемога» для Росії означає демонтаж українського суверенітету

Відновлення американських дипломатичних зусиль супроводжується оптимістичною риторикою Дональда Трампа, який заявив, що Путін «хоче укласти угоду», а Володимир Зеленський також мав би бути в цьому зацікавлений. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Проте реальні події в регіоні демонструють протилежне: одразу після візиту спецпосланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Москви та Києва Росія відновила масовані обстріли України.

Експерти сумніваються в ефективності підходу США через нерозуміння глибинних причин конфлікту. Компліментарні заяви Віткоффа на адресу Путіна та заклики Кушнера знайти «виграшну» ситуацію для обох сторін викликають занепокоєння, адже «перемога» для Росії означає демонтаж українського суверенітету та висунення вимог щодо відмови від територій, що є неприйнятним для Києва. Трамп же зводить чотирирічну війну до того, що «двоє людей ненавидять одне одного» та «втомилися воювати», ігноруючи агресивні мотиви Кремля.

Крім того, нейтральність США як посередника підривається заявами американських посадовців: міністр фінансів Скотт Бессент звинуватив українські удари по російській інфраструктурі у зростанні цін на нафту, а в Європі побоюються, що Вашингтон більше зацікавлений у майбутніх економічних угодах щодо російських ресурсів.

Попри сподівання держсекретаря Марко Рубіо досягти прийнятного компромісу найближчими тижнями, дипломатія Білого дому зберігає попередній шаблон – висувати пропозиції, що відображають інтереси РФ, а після відмови України висловлювати розчарування.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Кремль вважає, що США мають припинити будь-яку пряму допомогу Україні для якнайшвидшого завершення війни. 

За словами Ушакова, під час розмови російська сторона говорила про те, які кроки могли б зробити США для якнайшвидшого припинення бойових дій. Серед умов він назвав припинення прямої допомоги Україні.

Як відомо, Кремль заявив, що Трамп зацікавлений у досягненні прориву щодо завершення війни до кінця свого президентського терміну у 2029 році.

Водночас Україна та США обговорюють нові ідеї та підходи до завершення війни. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що ситуація на полі бою та в повітряному просторі змінилася, тому переговорний процес потребує оновлених підходів.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп попередньо домовилися про особисту зустріч у вересні. Україна також готова повернутися до тристороннього формату переговорів за участю Києва, Вашингтона та Москви.

Теги: росія США путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

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