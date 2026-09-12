Реактивні дрони фактично вивели мобільні вогневі групи з гри – The Times

Швидкість реактивних дронів не залишає шансів на їх перехоплення кулеметним вогнем

Росія різко збільшила кількість атак по Україні із застосуванням реактивних безпілотників. Такі дрони значно швидші за поширені раніше апарати з поршневими двигунами, через що українській ППО залишається набагато менше часу на їхнє виявлення та знищення. Як інформує «Главком», про це пише The Sunday Times із посиланням на дані Повітряних сил України та британські розвідувальні джерела.

Видання зазначає, що у серпні Росія здійснила близько 2800 атак реактивними дронами. Для порівняння, у червні таких атак було приблизно 350. Таким чином, за два місяці їхня кількість зросла більш ніж на 700%.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що наприкінці серпня інтенсивність ударів була особливо високою.

«Лише протягом останніх днів серпня за чотири дні було запущено близько 800 дронів, переважно у напрямку столиці. Ворог запускає ці дрони в бій практично прямо з конвеєра», – каже Ігнат.

Як зазначає The Sunday Times, Росія нині використовує щонайменше два основні типи реактивних ударних безпілотників. Один із них – «Герань», створений на основі іранської конструкції Shahed. Якщо рання версія «Герань-2» із гвинтовим двигуном розвивала близько 160 км на годину, то нові моделі «Герань-3», «Герань-4» і «Герань-5» отримали реактивні двигуни, більшу швидкість і збільшене бойове навантаження.

Інший тип – «Бандероль», який Росія почала застосовувати минулого літа. Цей безпілотник може розвивати швидкість до 600 км на годину, мати дальність польоту до 500 км і нести 114-кілограмову осколково-фугасну бойову частину.

Останніми місяцями реактивні дрони атакували комерційні склади, житлові будинки, пасажирські потяги і торговельні центри. При цьому Росія дедалі частіше завдає ударів удень, коли люди перебувають на роботі або займаються повсякденними справами.

Головна проблема для української ППО полягає у швидкості таких цілей. Офіцер запасу Повітряних сил України та керівник компанії у сфері протиповітряної оборони Анатолій Храпчинський пояснив, що фактично ці апарати перетворюються на дешеву альтернативу крилатим ракетам.

За словами експерта, якщо проти старих Shahed мобільні вогневі групи мають близько 60 секунд для реагування, то реактивний дрон скорочує цей час приблизно до шести секунд, що фактично виводить мобільні групи з гри.

Україна змушена залучати дорожчі засоби, зокрема винищувачі F-16, Mirage та МіГ-29, а також наземні системи ППО і ракети-перехоплювачі. За словами Ігната, старі Shahed вдавалося збивати з ефективністю до 95%, тоді як для нових реактивних дронів цей показник становить лише близько 60%.

Автор публікації наголошує, що вирішення проблеми необхідно знайти якомога швидше, адже взимку Росія зазвичай посилює повітряні атаки.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна працює над вирішенням проблеми реактивних дронів, які Росія використовує для ударів по українських містах.

Також Канада долучиться до європейської антибалістичної програми Freyja та готує з Україною масштабну угоду щодо безпілотників Drone Deal.