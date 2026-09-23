Зеленський зустрівся з президентами Сирії та Еквадору

Рік тому під час Генасамблеї Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа та лідером Еквадору Даніелем Нобоа. Про це пише «Главком».

«Зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа в Нью-Йорку. Рік тому тут під час Генасамблеї Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини. Важливо, що за цей рік уже є політична, економічна та безпекова динаміка, зокрема наш діалог на рівні лідерів. Україна відкрита й надалі розвивати це, працювати разом заради більшої безпеки у всіх вимірах і для кожного регіону», – повідомив президент.

Зеленський з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа в Нью-Йорку. фото: Офіс президента

Також Зеленський зустрівся з президентом Еквадору Даніелем Нобоа в ООН:

«Сподіваюся, зможемо продовжити наш двосторонній діалог більш детально. Україна має багато що запропонувати країнам Латинської Америки, які нас підтримують, в безпеці та інших сферах».

Зеленський з президентом Еквадору Даніелем Нобоа фото: Офіс президента

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах.

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot.

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США.

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.