Кремль визнав, що не здатен захистити небо над Росією і призначив винним... бізнес

Білий прапор уряду РФ для російського бізнесу

На минулому тижні кремлівський дід знову «порадував» російський бізнес черговою новацією. Тепер у власників, які не забезпечили захист свого майна від БпЛА, його будуть фактично відбирати і вводити там зовнішнє управління держави РФ.

Цікаво, що новація змусила пометушитись навіть Російський союз промисловців та підприємців. Тобто навіть для наближеного для Путіна голови Російського союзу промисловців та підприємців Шохіна ця новація стала сюрпризом. Автором новації є клан Чемезова в Мінпромторгу РФ, а курує проєкт віцепрем’єр уряду РФ Денис Мантуров.

Денису довелось виправдовуватись, що заходи в рамках такої норми будуть «точкові», але ще більше занепокоїло російський бізнес, який переклав це з урядової мови як: «грабувати будемо не всіх, а тільки тих, кого потрібно».

Цікаво, що у всій цій історії ніхто з представників бізнесу навіть не намагався зауважити, що взагалі-то захист неба – це обов’язок держави РФ, яка і розпочала війну. Більше того, Україна неодноразово пропонувала перемир’я в небі, але російський диктатор навпаки пішов на ще більшу ескалацію.

Що стосується участі в цій темі Мінпромторгу РФ, то клан Чемезова вкотре продемонстрував високе мистецтво заробляти гроші з будь-яких настроїв диктатора.

Прогнозую, що буде далі. «Ростех» випустить якийсь набір «юного захисника неба», як завжди низької якості, але високої вартості. Той бізнес, хто купить це барахло у «Ростеха», під ризики зовнішнього управління не потрапить. Ну а Чемезов, Мантуров, Аліханов і Ко просто розпилять між собою великий бюджет, зібраний вже не через податки, а прямо з гаманців російського олігархату.