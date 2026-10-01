Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свої порти

Міністр закордонних справ заявив, що ще у вересні попереджав не планувати транспортування російського зерна через Естонію

МЗС Естонії: Росія не може вести агресивну війну й очікувати, що ми допоможемо їй підтримувати торговельні потоки

Естонія заборонила перевозити зерно з Білорусі та РФ через свою територію. Про це повідомляє міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає «Главком».

«Сьогодні Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через нашу територію. Росія атакує українські порти, блокує експорт зерна з України, а потім шукає нові маршрути для свого власного зерна. Естонія такого маршруту не надасть», – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ заявив, що ще у вересні попереджав не планувати транспортування російського зерна через Естонію, а сьогодні це попередження було закріплено законодавчо.

«Разом із Латвією та Литвою ми працюємо над тим, щоб балтійські порти не стали транзитним маршрутом для Росії. Росія не може вести агресивну війну й очікувати, що ми допоможемо їй підтримувати торговельні потоки. Ми не будемо допомагати фінансувати її війну чи полегшувати їй ведення агресії», – наголосив Маргус Цахкна.

Напередодні міжнародні посередники поінформували українську сторону про повну відмову Кремля від усіх варіантів зернової угоди, які пропонували партнери Києва. За словами заступника очільника Міністерства аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, численні спроби знайти компроміс під час перемовин виявилися марними, тому в найближчі місяці розв'язання цієї проблеми малоймовірне і варто готуватися до тривалої кризи.

До слова, Сейм Латвії посилив контроль за зерновими вантажами з третіх країн після отримання інформації про незаконне вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Влада країни також врахувала ризик перевезення такої продукції з документами, в яких Росія зазначена країною походження.