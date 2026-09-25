Атака на Київщину: пошкоджено будинки та склади, поранена літня жінка (фото)

Постраждалу виявлено у пошкодженому приватному будинку на Бучанщині

У Київській області наслідки нічної російської атаки фіксують у чотирьох районах. Є поранена людина. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Київської області, інформує «Главком».

Повідомляється, що у Бучанському районі пошкоджений приватний будинок, травмовано 80-річну жінку.

На Броварщині пошкоджено склад, на Обухівщині пошкоджені три приватні домоволодіння та чотири автомобілі.

Також у Бориспільському районі горіло виробниче приміщення, пожежу загасили.

Пошкоджений будинок на Київщині фото: поліція Київщини

«На Бориспільщині через влучання спалахнуло деревообробне підприємство – рятувальники разом із місцевою та добровільною пожежними командами наразі розбирають і проливають конструкції», – поінформували у ДСНС.

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Рятувальники гасять пожежі на місці влучань фото: ДСНС Кихвщини

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області. За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок.

Вже зранку 25 вересня російські окупанти знову атакували Київ безпілотниками. У Печерському районі столиці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів. Унаслідок російського удару по Києву зранку 25 вересня загинув 14-річний підліток, ще восьмеро людей отримали поранення.

Також у Шевченківському районі зафіксовано влучання ворожого безпілотника в нежитлову п'ятиповерхову будівлю. У мережі повідомляють, що Росія начебто атакувала реактивним «Шахедом» Вищу раду правосуддя в Києві.