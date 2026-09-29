«Хто хоч раз телефонував Горбуліну, знав її голос» – експрезидент про смерть помічниці академіка від дрона

Петро Порошенко згадав останню розмову з Наталією Букало, яка загинула під час удару по НАН

П'ятий президент України Петро Порошенко відреагував на загибель Наталії Букало – помічниці академіка Володимира Горбуліна, яка стала жертвою російського удару по будівлі Національної академії наук у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Порошенка.

За словами експрезидента, лише кілька днів тому Букало телефонувала йому та вітала з днем народження. «І я досі не можу повірити, що вона загинула… Той клятий дрон серед білого дня влучив у будівлю Національної академії наук і забрав її життя», – написав Порошенко.

Він зазначив, що Наталію Букало добре знали люди, які працювали або спілкувалися з Володимиром Горбуліним. «Хто хоч раз телефонував Володимиру Горбуліну, знав її голос. А всіх, хто приходив на зустріч, завжди зустрічали із посмішкою. Світла, сильна та щира, такою я памʼятаю Наталю», – додав експрезидент.

Порошенко висловив співчуття родині, друзям та колегам загиблої. Він також повідомив, що поспілкувався з Володимиром Горбуліним, для якого, за його словами, Букало була «рідною людиною», та побажав академіку якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, 28 вересня російський реактивний дрон влучив у будівлю Президії Національної академії наук України на вулиці Володимирській у Києві. Унаслідок атаки загинули двоє людей, будівля зазнала значних руйнувань, а вогонь охопив верхні поверхи. Частина людей була змушена рятуватися через вікна.

Однією із загиблих була Наталія Букало, яка працювала в апараті Президії НАН України та обіймала посаду головної спеціалістки сектору інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва. Академік Володимир Горбулін, який у момент атаки перебував на роботі, дістав незначні травми. За його словами, удар припав на приміщення поверхом вище його кабінету.

Після удару НАН України звернулася до світової наукової спільноти із закликом не відновлювати й не легітимізувати співпрацю з російськими державними науковими та освітніми структурами, доки РФ продовжує війну проти України.