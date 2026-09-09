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Математика та читання. Українські школярі обігнали у знаннях підлітків із трьох країн

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Математика та читання. Українські школярі обігнали у знаннях підлітків із трьох країн
Українські школярі посіли проміжну позицію серед країн, з якими порівнювали результати PISA-2025
фото з відкритих джерел

Найбільший розрив зафіксовано за результатами з читання – 43 бали

За результатами PISA-2025 українські школярі показали нижчі результати, ніж у середньому учні країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), з природничих наук, математики та читання. Водночас Україна випередила Болгарію, Молдову та Грузію, але поступилася Словаччині, Польщі та Естонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  звіт дослідження вже є на сайті PISA.UKRAINE.

За результатами дослідження, середній результат українських 15-річних підлітків із природничо-наукових дисциплін становить 448 балів. Це на 34 бали менше, ніж середній показник країн ОЕСР.

З математики українські школярі набрали в середньому 431 бал, що на 32 бали нижче за показник ОЕСР. Найбільший розрив зафіксовано з читання: український результат становить 418 балів, тоді як середній показник країн ОЕСР –на 43 бали вищий.

За стандартами PISA, така різниця приблизно відповідає півтора року навчання з природничо-наукових дисциплін і математики та двом рокам навчання з читання.

Загальні результати України в дослідженні PISA-2025
Загальні результати України в дослідженні PISA-2025
Джерело: Офіційний звіт PISA-2025

Серед країн, з якими Україну порівнюють у дослідженні, українські школярі посіли проміжну позицію. За всіма трьома напрямами — природничими науками, математикою та читанням – вони випередили учнів Болгарії, Молдови та Грузії.

Це означає, що українські підлітки продемонстрували вищі середні результати одразу у всіх трьох галузях, а не лише за окремими показниками. Водночас Україна не увійшла до групи країн із найвищими результатами серед тих, з якими її порівнювали.

Графік демонструє й позицію України порівняно з іншими державами-учасницями
Графік демонструє й позицію України порівняно з іншими державами-учасницями
Джерело: Офіційний звіт PISA-2025

Водночас Україна поступається Словаччині, Польщі та Естонії за результатами з природничо-наукових дисциплін, математики та читання. Тобто в усіх трьох галузях зберігається однакова тенденція: результати українських школярів вищі за показники Болгарії, Молдови та Грузії, але нижчі за результати їхніх однолітків у Словаччині, Польщі та Естонії.

Раніше «Главком» писав, що міністр освіти і науки Андрій Бутенко виступив за збереження математики серед обов’язкових предметів НМТ. Водночас він зазначив, що формат тестування можуть змінити, зокрема розглядається можливість повторного складання тесту.

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Теги: навчання Україна школярі

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